Explican desaire de Deontay Wilder hacia Tyson Fury

Redacción

Después de una brutal derrota por nocaut, Deontay Wilder se negó a estrechar la mano de Tyson Fury, quien lo etiquetó como “un idiota” por su reacción.

Tras ello, el entrenador de Wilder, Malik Scott, explicó el motivo del comportamiento de su luchador:

“Deontay ve a Fury como un hombre con el que tenía serios problemas con respecto a las cosas que sentía y ciertas acusaciones que estaban publicadas y cosas que había visto con sus propios ojos. Esta noche, después de que liberaron toda esa energía, él todavía se sentía como se sentía”, comentó en entrevista con ES News.

El Bombardero de Bronce tuvo que acudir a un hospital inmediatamente después de la pelea, ya que había sufrido una fractura en la mano.

El estadounidense admitió que el peso de Fury fue un factor clave para que lograra su victoria.

“Vino a apoyarse en mí, trató de maltratarme y lo logró”.

Aunque muchos señalaron que después de este resultado, el peleador optaría por el retiro, la verdad es que Wilder no tiene intenciones de eso.

“Deontay ha asegurado económicamente a su familia para que no tenga que pelear para ganarse la vida. Pero retirarse no está en sus planes en absoluto y no es algo que hayamos discutido”, agregó el entrenador.

👀 Así se vio y oyó desde ringside el KO de Tyson Fury a Deontay Wilder #ESPNKnockOut #FuryWilder3 pic.twitter.com/I5yel2LINf — JuliusJulianis (@julianisjulius) October 10, 2021

Con información de Independent