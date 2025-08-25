Explica Sheinbaum por qué rechazó regalo de ex gobernador

Redacción

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó las razones por las que rechazó un obsequio enviado por el ex gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, al señalar que no tiene interés en aceptar regalos de actores políticos.

“No recibo regalos de ellos; ¿por qué me manda un regalo, qué significa? Además de que ni lo conozco ni tengo deseos de conocerlo”, sostuvo la mandataria durante su conferencia mañanera.

El episodio ocurrió ayer, cuando Sheinbaum arribó a Ometepec y descendió de la camioneta en que viajaba para saludar a la población. En ese momento, una persona se le acercó con el presente en nombre de Aguirre, pero ella lo rechazó de inmediato.

“No tengo por qué recibir ningún regalo del ex gobernador”, reiteró.

Sheinbaum aclaró que es distinto cuando los obsequios provienen de las comunidades que visita, en especial de personas humildes. “Son muy generosos, de una manera que hasta quita el aliento. Se salen las lágrimas de la generosidad” expresó al referirse a huipiles, manteles o fruta que le han entregado en sus recorridos.

También señaló que ha devuelto otros presentes, sobre todo cuando se trata de artículos de alto valor económico. “Los regresamos”, dijo al insistir en que su gobierno no acepta regalos onerosos.