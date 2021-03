Explica LARF su regreso a la contienda electoral por alcaldía de Aguascalientes

Daniela Lomelí

Aguascalientes, Ags.- El abanderado del partido Fuerza por México por la alcaldía del municipio de Aguascalientes, Luis Armando Reynoso Femat, explicó los motivos por los que regresó a la contienda electoral, luego de que el fin de semana pasado anunció su salida de las mismas.

En conferencia de prensa, el también exgobernador señaló que su regreso se debió a una “nueva estrategia” que en días pasados no se había contemplado, además de que, aseguró, percibió el crecimiento de su popularidad en las encuestas, que por cierto no mostró.

“Una nueva estrategia, una estrategia que yo no había contemplado a más futuro y entonces decidí que una vez que Luis Armando iba creciendo políticamente en las encuestas, creí que la oportunidad era esa, regresar con más fuerza”.

Al ser cuestionado sobre si su retiro se había dado por temas legales, Reynoso Femat negó esa versión y presumió que incluso cuenta con una carta de no antecedentes penales.

“No, que no vayan a empezar con esos refritos. ¿Esos refritos de cuántos años son? Hace seis años, siete. Bueno, ya saben que Luis Armando tiene aquí su carta de no antecedentes penales, que no los asusten, porque a mi no me asustan”

Reynoso Femat también aclaró que su periodo como militante del Partido Acción Nacional ya concluyó, cuando le entregó su carta de renuncia al actual dirigente blanquiazul, Gustavo Báez Leos.

En el mismo evento, estuvo presente el nuevo dirigente estatal de Fuerza por México, Ricardo Heredia Duarte, quien invitó a los militantes de otros partidos políticos a sumarse a su proyecto.

Por último, adelantó que en los próximos días se llevará a cabo la presentación formal y la entrega de constancias a las y los candidatos del partido que contendrán por las alcaldías y diputaciones en Aguascalientes.