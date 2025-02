Expertos advierten sobre la complejidad de recuperar ecosistemas tras incendios

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La restauración ecológica tras un incendio forestal es un proceso complejo y lleno de desafíos, según lo expuso el Dr. José Jesús Sigala Rodríguez, profesor investigador y jefe del Departamento de Biología de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, quien destacó la importancia de contar con información precisa para tomar decisiones informadas sobre la regeneración de los ecosistemas dañados.

De acuerdo con el doctor, uno de los mayores obstáculos es la falta de datos sobre el estado previo al incendio y sobre los regímenes de fuego de diferentes áreas del país. Esta carencia de información limita la efectividad de las estrategias adoptadas.

Explicó que, en muchas ocasiones, no se cuenta con los datos necesarios sobre cómo era el ecosistema antes del incendio y qué cambios se han producido, y sin esa información, las estrategias de restauración no siempre son efectivas. Este vacío de conocimiento plantea un reto, ya que la restauración no puede basarse únicamente en la observación superficial de los daños, sino en un entendimiento profundo del ecosistema y su evolución histórica.

Asimismo, el profesor investigador advirtió sobre los efectos del cambio climático, que han alterado la dinámica de los incendios y añadido incertidumbre en los enfoques de restauración. Señaló que fenómenos como el aumento de la temperatura y las sequías extremas están modificando las características de los ecosistemas.

Por su parte, el biólogo Víctor Villalobos Sánchez, titular de la Promotoría de Desarrollo Forestal de Aguascalientes en la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), coincidió en la necesidad de contar con un enfoque basado en datos científicos sólidos para una restauración eficaz. Recalcó que no basta con plantar árboles; el proceso de restauración debe comenzar con la regeneración del suelo, que es esencial para la recuperación de las especies y el ecosistema en su conjunto.

De igual manera, explicó que cuando el incendio ha afectado gravemente al suelo, la regeneración puede tardar entre 20 y 100 años, dependiendo de la intensidad y duración del incendio.

El biólogo también enfatizó la importancia de restaurar el suelo antes de realizar una reforestación. “Reforestar sin haber restaurado adecuadamente el suelo es un error”, afirmó. Comentó que las técnicas deben ser cuidadosas y bien planificadas, ya que introducir especies no nativas o inadecuadas puede alterar aún más el equilibrio del ecosistema. Por ello, enfatizó que la restauración debe ser un proceso guiado por el conocimiento profundo y las condiciones locales.

Un aspecto clave en este proceso según ambos expertos, es la colaboración de los propietarios de los terrenos forestales, pues la restauración no puede ser efectiva sin su participación activa, lo cual es crucial en un contexto donde la mayoría de las áreas forestales no son propiedad federal, lo que requiere un esfuerzo conjunto entre autoridades, expertos y propietarios privados para garantizar el éxito de los esfuerzos de regeneración.