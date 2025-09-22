 Experto en ciberseguridad pide que nos preparemos para lo que viene: “Habrá más estafas y cada vez más elaboradas”

Redacción

Ciudad de México.-El auge de las nuevas tecnologías y la llegada de la inteligencia artificial están cambiando la forma en la que los ciberdelincuentes atacan a sus víctimas y, con ello, la cantidad de riesgos a los que se enfrenta la sociedad. David Conde, experto en seguridad y DFIR & Threat Hunting Manager en Thales S21sec, reveló en una entrevista para elEconomista cuál es la tendencia en los próximos años.

En los próximos dos o tres años, se advierte de un aumento notable de las estafas online. Según el especialista en ciberseguridad esto se debe a que “la IA ha bajado el umbral técnico necesario para orquestar un ataque, lo que significa que hay más posibles delincuentes”.

En profundidad

Para Conde, el motor principal de estas estafas sigue siendo el beneficio económico. “Los ciberdelincuentes actúan por un rédito económico, es uno de los mayores motivadores”, asegura. Hasta ahora, crear una web o mensaje de texto fraudulento era algo complicado que requería de ciertos conocimientos, pero con el auge de la inteligencia artificial, se ha convertido en algo a la altura de casi cualquier persona.

Pero no solo habrá más estafas, también serán más elaboradas y sofisticadas. “Conforme evolucionan las plataformas de inteligencia artificial, las estafas serán cada vez más elaboradas”, advierte. “Un atacante puede pedir a una IA que genere un PDF con apariencia de factura de una compañía aseguradora reconocida, pero que en realidad contenga un malware destinado a robar datos del ordenador donde se abra. Automáticamente te crea un correo con un adjunto malicioso que roba los datos”, explica Conde.

“Hay IAs directamente sin control que no han pasado filtros y a las que puedes pedir que te creen un malware de forma directa”, advierte el experto. Además, Conde explica que gracias a estas tecnologías, los ciberdelincuentes tendrán la posibilidad de automatizar campañas completas con mensajes personalizados y un despliegue cada vez más rápido.

Ante esta amenaza, la protección cumple un papel fundamental. Es recomendable actualizar los dispositivos con frecuencia, activar la autenticación multifactor y desconfiar de correos inesperados y con mensajes dudosos. Por ello, la advertencia de Conde ante esta situación es clara: “habrá más estafas y cada vez más elaboradas.”

Con información de El Economista