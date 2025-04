Experto de la UAA explica las ventajas sobre el uso correcto de una tarjeta de crédito

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El Lic. Federico Ángel Medina Rivera, becario de la Maestría en Impuestos y docente de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, refirió que con el uso adecuado de las tarjetas de crédito, los jóvenes cuentan con una herramienta que puede acompañarlos para aprender la gestión del dinero, intereses y otras responsabilidades financieras.

Asimismo, las tarjetas crediticias son un recurso más seguro que el efectivo derivado de las opciones que existen en el mercado, respaldadas por reconocidas instituciones bancarias y, además, su uso es más conveniente y práctico para compras en internet o en el extranjero.

De acuerdo con un reciente estudio (Hellosafe), 8 de cada 10 mexicanos no hacen uso de este tipo de instrumentos por miedo o desconfianza; un 28% de los mexicanos que no cuentan con una tarjeta de crédito no cumplen con los requisitos para solicitarla y, además, el 35% de los mexicanos que sí la usan no conocen su tasa de interés.

Los expertos en la materia recomiendan que el uso de tarjetas de crédito se enfoque en la adquisición de bienes duraderos, compras que ofrezcan meses sin intereses o en alguna emergencia médica.

El Lic. Medina Rivera recomienda, además de dar un uso responsable a las tarjetas de crédito, consultar los diversos beneficios que éstas ofrecen: descuentos, meses sin intereses, un Costo Anual Total (CAT) adecuado o incluso, “cashback” o retorno inmediato de cierto porcentaje de la compra, entre otros. “Si los jóvenes se enfocan en los beneficios y hacen un uso adecuado de las tarjetas, tendrán consigo un buen aliado”, señaló.

El docente de la UAA explicó que, además de las tarjetas de crédito, existen otros recursos financieros que pueden ser explorados. “Un aspecto a considerar también es la importancia de contar con un presupuesto mensual, verificar gastos y tener datos precisos. “Sugiero mucho a los jóvenes verificar aplicaciones como “Money coach”, la cual plantea todo lo relacionado a las finanzas personales y estrategias para el uso de tarjetas de crédito”, concluyó.

Aguascalientes, Ags.- Experto en finanzas y docente de la Universidad Autónoma de Aguascalientes explica las ventajas que tiene el uso correcto de una tarjeta de crédito, principalmente entre el público joven. Aunque suele tratarse de un tema controvertido porque pueden generar deudas y/o problemas financieros si no se usan responsablemente, pueden, por otro lado, contribuir a que se construya un historial crediticio positivo, hecho que abre las puertas a futuras solicitudes de crédito.

