Expediente Cienfuegos de la DEA involucra a más personajes políticos

Ciudad de México.-El caso Cienfuegos trae más de fondo.

Una presunta red de complicidades y corrupción entre funcionarios públicos e integrantes del crimen organizado figura entre las pruebas documentales que la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) entregó a la Secretaría de Relaciones Exteriores encabezada por Marcelo Ebrard Casaubón.

Las pruebas –que incluyen fotografías y supuestos mensajes entre criminales– refieren pagos de sobornos a cambio de protección política y la infiltración de grupos criminales en los diferentes niveles de Gobierno. Se trata de evidencias circunstanciales que no necesariamente constituyen hechos probatorios de la comisión de un delito, que dejan entrever que la presunta relación del exsecretario de la Defensa Nacional (2012-2018) Salvador Cienfuegos Zepeda fue tejida con el aval y apoyo de personalidades políticas estatales y federales.

Entre los funcionarios cuyo nombre aparece mencionado están, por ejemplo, el exsecretario de Gobernación (2012-2018) Miguel Ángel Osorio Chong y la exprocuradora de la República (2015-2016) Arely Gómez González.

En la imagen se lee: "Chon[g], Tío y Padrino estaban cantando el Himno Nacional Juntos".

El primero es aludido en supuestas conversaciones entre Juan Francisco Patrón Sánchez, conocido como el “H2”, y Daniel Isaac Silva Gárate, identificado por la DEA como el “H9”. Ambos líderes del Cártel de Los Beltrán Leyva hablan de un Osorio Chong que recibió dinero ilícito y que sostuvo reuniones con ellos.

De acuerdo con el material de la DEA, Cienfuegos platicó con el “H9” para decirle que tenía una reunión pendiente con Chong. Acerca de dicha situación, el “H9” le dijo al “H2” que Cienfuegos “dice que mañana vamos a ir al golf para que conozca a una amistad que él tiene que para que vea, usted [H2] y yo [H9], que tampoco lo busca. A usted [H2] ni le hará daño”, recalcó el narcotraficante.

Ese mismo día, el 24 de noviembre de 2016, Silva Gárate supuestamente dijo que al “ojitos jalados ya no le daremos lana […] hasta nuevo aviso”, porque no sabían si Chong aún les era beneficioso. Días más tarde, el 7 de diciembre, el actual Senador priista volvió a ser mencionado: “Al Chong ya no le daremos hasta por allá en dos o tres meses”.

Por otro lado están las referencias a Arely Gómez González, a quien también se refieren como “la vieja chaca”. Entre el 18 y el 21 de enero de 2016, Patrón Sánchez y Silva Gárate intercambiaron supuestos mensajes interceptados por la DEA que indican que uno de los criminales cuestionó al General Cienfuegos –a quien ellos llaman “El Padrino”– acerca de una búsqueda de plantíos en Sinaloa, en la que participaron al menos tres funcionarios ministeriales –entre ellos Gómez González– que “no se clavaron mucho” en el asunto.

Las evidencias de la DEA indican que "El Padrino" respondió que "ahorita le habla a su mujer para que le dé toda la información. Le llama Arely a la mujer". Además, el 26 de enero la exprocuradora de la República reaparece en la conversación. Hablan de una mujer que les ayuda porque Cienfuegos se las presentó para tal motivo. E incluso el 7 de febrero de 2016, los narcontraficantes hablan de tener que ganarse a una mujer que visitaría Mazatlán. "La vamos a tener chikiada", escribió presuntamente el H9.

La información pública disponible indica que en efecto, Arely Gómez González estuvo en Ciudad Obregón (Sinaloa) el día 3 de febrero de 2016, en el marco de una Reunión Regional de Seguridad de la Zona Noroeste de México. Junto con ella hicieron presencia los exsecretarios Cienfuegos Zepeda y Osorio Chong.

El documento de 751 páginas de la DEA también hace referencias confusas e indirectas. Entre ellas destaca la posible mención del exsecretario de Marina (2012-2018) Vidal Francisco Soberón Sanz.

Aunque nunca es nombrado, el 8 de enero de 2016 hubo una imagen compartida desde un teléfono Blackberry que supuestamente pertenece al “H2″. En la fotografía se observa el anuncio de ese mismo día en que Osorio Chong, junto Soberón Sanz, Cienfuegos Zepeda y la exsecretaria de Relaciones Exteriores (2015-2017) Claudia Ruiz Massieu comparten escena.

De acuerdo con la DEA, el “H2” dijo que “Chong, Tío [Soberón] y Padrino [Cienfuegos] estaban cantando el Himno Nacional juntos”. A lo largo de varios meses de 2016 y 2017, “Tío” aparece en varias conversaciones que indican que fue un enlace de negociaciones con los presuntos criminales ligados al Cártel de Los Beltrán Leyva.

En las pruebas documentales de la DEA también figuran exmilitares y exprocuradores que aún están activos en la política mexicana, además de exgobernadores del Estado de México, Guanajuato, Nayarit y Sinaloa, con los que supuestamente hubo acercamientos directos o a través de terceras personas.

Acerca de estos últimos y en general, el “H2”, el “H9” y otros delincuentes identificados con nombres de superhéroes –como “Ironman”, “Thor” y “Supermán”– dicen que para comprar la complicidad de las autoridades de un estado, de todos los estados, basta con tener al Gobernador y al Procurador en el bolsillo, salvo en el caso del entonces Distrito federal, donde “no hay Gobernador, es jefe de Gobierno, y mil sectores con cada sector su jefe”, por lo que sale muy caro comprarlos. © Proporcionado por Sin Embargo

Imagen: Captura del expediente de la DEA

FUNCIONARIOS, SUPERHÉROES Y CORRUPCIÓN

El 24 de noviembre de 2016, los personajes identificados como “Thor” y “Superman” intercambiaron mensajes por BlackBerry sobre quien en unos meses, en enero de 2017, se convertiría en el Gobernador de Sinaloa: el priista Quirino Ordaz Coppel (2017-2023). De acuerdo con los mensajes entre ambos delincuentes, Bertha Lucía Gutiérrez, esposa del General Salvador Cienfuegos, es familiar del mandatario estatal.

“Este amigo dice eso. Que es cuñado [de El Padrino], que por eso lo pusieron directo de Gobernador”, escribió “Thor”, quien aclara a “Superman” que no lo han sobornado. “Por medio de unos amigos de él hay un acercamiento hace unos meses atrás, pero él jamás nos ha pedido dinero”, dijo “Thor”, quien además insistió sobre la importancia de operar en Sinaloa, sobre todo en el municipio de Mazatlán. Pero el 7 de diciembre de 2016 dijo que para “entrarle” era mejor esperar a que iniciara la gestión de Quirino.

"Él nos va a proteger porque quiere la paz y eso le vamos a dar nosotros", explicó "Thor" a otro personaje identificado como "Burbujas", a quien le reiteró que supuestamente la esposa de "El Padrino" es hermana de "Kiri" y que "el acercamiento que tenemos con Kiri nos ayudó mucho".

Además de operar en Sinaloa, los supuestos delincuentes hablan de operar en el Estado de México, donde la operatividad es más sencilla de llevar al cabo que en la Ciudad de México.

El 25 de noviembre de 2016, “Thor” le confesó a “Superman” que la entidad mexiquense le interesaba. “Pues ahí está, le arreglo la cita con el amigo de ‘El Padrino’”, le sugirió “Superman”. Dos días después, “Thor” le pidió a “Burbujas” que viera al entonces Procurador del Estado de México, Alejandro Gómez Sánchez (actualmente Fiscal). “Nos vamos a meter para allá”, le avisó.

En respuesta, “Burbujas” cuestionó si lo anterior implicaría robo a tiendas y carros. “No, todo el Estado de México”, le explicó “Thor”. “Nos está pidiendo Eruviel Ávila [Villegas], el Gober”, abundó.

Sin embargo, para “Superman” ya era “un hecho” que se quedarían con el Estado de México. “Nomás que nos den línea con el Procurador para que la judicial sea nuestro aleado”, le aclaró “Thor” entonces.

Más allá de Quirino, Gutiérrez, Gómez y Ávila, la conversación entre criminales arrojó los nombres de dos funcionarios públicos más: Javier Cruz Rivas, General en retiro (2019) de Diplomado de Estado Mayor; y Virgilio Daniel Mendez Bazán, exdiputado priista (2015-2018) y exmilitar (1965-?) que formó parte del Estado Mayor.

En enero de 2017, Cruz Rivas aparece en un supuesto texto mandado por “El Padrino”, en el que éste solicita al H2 y al H9 que se pongan en contacto con el entonces Comandante de la Cuarta Región Militar de Monterrey, Nuevo León, para que lo ayude con “un problema” no especificado.

Por otro lado y casi al inicio de las conversaciones archivadas por la DEA, se lee un presunto intercambio de menajes entre el “H2” y el “H9” que se identifican con los alias “Spartacus” y “Samanta”, respectivamente.

El "H9", quien supuestamente se reunirá con "El Padrino" en una casa ubicada en las Lomas de Chapultepec de la Ciudad de México, menciona a Méndez Bazán como alguien que "hablaba con nosotros". Y el "H2", que estaba interesado en hacer negocios en Colombia, lo refiere como "el segundo de 'El Padrino'" durante ese intercambio de palabras del miércoles 9 de diciembre de 2015.

Parte de la conversación del H2 y el H3 donde se menciona al exdiputado Méndez Bazán.

CIENFUEGOS: UN CASO POLÉMICO

La Secretaría de Relaciones Exteriores publicó el expediente sobre la investigación que la DEA inició en 2013 contra el exsecretario de la Defensa Nacional Salvador Cienfuegos Zepeda por probables delitos contra la salud, conspiración para delinquir en Estados Unidos y narcotráfico.

El documento consta de 751 páginas que incluyen una carta del Departamento de Justicia estadounidense, conversaciones entre presuntos delincuentes, así como fotografías de armas, autos y supuestas víctimas de criminales del Cártel de Sinaloa.

El General Cienfuegos fue arrestado en el Aeropuerto de Los Ángeles, California, el 15 de octubre pasado, sobretodo por cooperar y proteger al Cártel del H2 de los Beltrán Leyva.

El 18 de noviembre, en medio de tensiones diplomáticas entre México y Estados Unidos, Cienfuegos fue entregado por las autoridades norteamericanas a la Fiscalía General de la República (FGR), instancia que en dos meses determinó –con base en las pruebas documentales aportadas por la DEA– que el castrense “nunca tuvo encuentro alguno con los integrantes de la organización delictiva” y “tampoco sostuvo comunicación alguna con ellos, ni realizó actos tendientes a proteger o ayudar a dichos individuos”.

Por su parte, el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) avaló las conclusiones de la FGR por considerar que las autoridades estadounidenses “fabricaron” la acusación. Acto seguido, AMLO pidió al Canciller Marcelo Ebrard Causabón que hiciera público el expediente de la DEA que había sido enviado en valija diplomática por parte del Gobierno de Estados Unidos.

De acuerdo con el Presidente de la República, la decisión de abrir el expediente fue para que “pueda ser consultado por quien lo desee” y no se ponga “en entredicho” la decisión del Gobierno de México. Sin embargo, AMLO pidió disculpas al Gobierno estadounidense por la publicación y aseveró que si la DEA responde que tiene pruebas de otro tipo, también las darán a conocer.

“¿Por qué hicieron esta investigación así, sin sustento, sin pruebas?”, cuestionó López Obrador. “No porque se hace una investigación en el extranjero ya con eso nos conformamos, ya es una sentencia. […] Se les pidió que enviaran todo lo que tenían; pero si no fue así y tienen más, estamos abiertos a recibir todas las pruebas”, abundó en conferencia de prensa.

