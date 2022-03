Éxodo de zacatecanos hacia Asientos no ha sido intenso: Mota

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Asegura el alcalde de Asientos José Manuel González Mota que hasta ahora no ha sido intenso el éxodo de zacatecanos a su municipio por la inseguridad.

-¿Cómo ven el fenómeno del éxodo de zacatecanos ya lo han comenzado a sentir?

-No, no se siente mucho todavía o al menos yo no lo logró captar en grandes masas y solo lo normal.

-¿Pero si están llegando?

-Sobre todo agricultores, gente que está llegando de allá a nuestro municipio.

El primer edil guinda consideró que lo fuerte estaría en municipios más grandes como Rincón de Romos o Pabellón de Arteaga al estar conformado Asientos por pueblos más chicos.

-¿No más de 100 familias quizá serían las que han emigrado a la localidad?

-Efectivamente no son más de 100 familias las que hemos detectado que ya se vinieron para acá.