Exmariscal de campo de la NFL, Mark Sánchez, fue apuñalado en Indianápolis

Redacción

EU.-Mark Sánchez, exmariscal de campo de la NFL y actual comentarista de la cadena FOX Sports en Estados Unidos se encuentra hospitalizado debido a que fue apuñalado al filo de la madrugada de este sábado en el centro de Indianápolis, según el reporte del portal estadounidense TMZ.

Este medio informó que el exjugador con raíces mexicanas se ubicaba en esta ciudad ya que iba a estar en la transmisión del partido del domingo 5 de octubre entre los Indianápolis Colts y Las Vegas Raiders, correspondiente a la Semana 5 de la temporada actual de la NFL.

¿Cómo se dieron los hechos?

Según varios reportes, agentes del Departamento de Policía Metropolitana de Indianápolis atendieron una llamada de emergencia a las 00:30 horas debido a un “disturbio en un callejón” cerca de West Washington Street y North Senate Avenue donde encontraron a una persona apuñalada y otra herida afuera de un pub.

Asimismo, el exquarterback de los Dallas Cowboys, tuvo que ser trasladado de emergencia a un hospital local, donde iba en estado crítico debido a las heridas graves que recibió. Recientemente, la cadena FOX Sports, en la cual labora, mencionó a través de su cuenta oficial de X que su estado de salud ahora es estable y agradecieron la atención médica inmediata que recibió.

“Mark Sánchez se lesionó en Indianápolis el sábado y se recupera estable en el hospital. Agradecemos profundamente al equipo médico su excepcional atención y apoyo. Acompañamos a Mark en nuestros pensamientos y oraciones, y pedimos a todos que respeten su privacidad y la de su familia durante este tiempo”, expresó la cadena estadounidense.

Ya está detenido un posible sospechoso

Las autoridades locales se han dado con la tarea de mantener abierta la investigación entorno a lo que acontecido con el comentarista de 38 años para determinar las circunstancias por las que se dio este atentado con su persona. El posible sospechoso ya está bajo resguardo poco después del incidente que mantiene en pronóstico reservado a uno de los jugadores latinos más destacados que ha tenido la liga.

Con información de Fórmula