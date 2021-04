Existe la facultad de veto si se pierde mayoría en el Congreso: AMLO

Redacción

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que en caso de que la oposición gane la mayoría en el Congreso, podría ejercer su facultad de veto en caso de que quieran acotarle el presupuesto.

“No hay ningún problema si nuestros opositores ganan, ningún problema habría si el pueblo así lo decide. Que si ganan nuestros opositores y tienen mayoría en el Congreso nos van a quitar el presupuesto, no está tan fácil; que van a quitar los programas sociales porque es populismo, no está tan fácil. Les recuerdo que el Ejecutivo tiene facultad de veto”, comentó en la conferencia de prensa matutina de este lunes.

“Lo estoy recordando para que no estén pensando que me voy a quedar con los brazos cruzados, es legal, no es nada fuera de la ley. Hay procedimientos legales”, agregó.

Indicó que si entre el actual gobierno y el próximo Congreso hay diferencias, se aplicaría el presupuesto anterior mientras se resuelven sus discrepancias.

Al final, resaltó que los funcionarios de su administración ya recibieron la instrucción de no intervenir en el siguiente proceso electoral.

El Diccionario Universal de Términos Parlamentarios dice que: “El veto es la facultad que tienen los jefes de Estado para oponerse a una ley o decreto, que el Congreso le envía para su promulgación; es un acto en el que el Ejecutivo participa en la función legislativa. Esto forma parte del sistema de contrapesos entre el ejecutivo y el parlamento; así mientras el presidente puede vetar la legislación, el parlamento puede superar ese veto con un voto de dos tercios de ambas cámaras”.

