Exigen salida de directora de Jardín de Niños en Aguascalientes por fraudes y maltrato

Claudio Bañuelos

Aguascalientes, Ags.- Padres de familia del Jardín de Niños, “Derecho de los Niños” que se ubica en calles del fraccionamiento Morelos II en la zona suroriente de esta ciudad se manifestaron al interior del plantel para exigir la salida de la directora de esta institución a quién acusan de presuntos actos de maltrato hacia los niños y maestros además de fraudes en el manejo de los recursos de los eventos que realizan.

A decir de los paterfamilias la directiva “nos pidió dinero para el festival del Día de los Niños y el dinero que se le dio para el evento los trajes que les compró no valían lo que nos pidieron y dijo que nos iba a regresar el dinero y nada de nada. Ella nos pide dinero y la escuela está igual que hace 10 años porque aquí estuvieron mis hijos más grandes”, dijo una.

Otra más señaló que “no tiene respeto por los adultos ni por los niños, y aquí los alumnos no conocen nada del 16 de septiembre, del 20 de noviembre de la primavera, nada porque no hace ningún evento y se queda con el dinero y nunca nos da cuentas”.

Otra más “Ahora le avisó a algunos niños que no iba a haber clases y sí hubo para unos. Ya hemos ido al Instituto de Educación (IEA) y vemos que no le hacen nada. Aquí corren a muchos maestros pero la directora nunca sale porque la están protegiendo y se burla de nosotros porque nos dice ´a mí me protegen”.

Los padres de familia anticiparon que van a buscar a la gobernadora para que escuche sus quejas. “Porque para lo único que sirve es para pedir las cuotas escolares”.

María de la Nieves Sánchez, Amalia Domínguez, Elisabeth Soto son los nombres de varias de las madres de alumnos de la institución que piden la salida de la directora de nombre Kathia Bustillos Valencia.