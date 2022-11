Exigen restitución de maestro en la Escuela del Deporte

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Por este medio, madres y padres de los alumnos de segundo de primaria de la Escuela Primaria del Deporte ubicada en el complejo tres centurias del municipio de Aguascalientes, queremos hacer de su conocimiento la salida injustificada del maestro Alejandro Meza que se ha dado en los días recientes.

Este lunes 7 de noviembre del año en curso, se nos fue informado por grupo de WhatsApp, que sería presentado el nuevo coordinador escolar junto con el nuevo entrenador que supliría al maestro que había estado hasta entonces por año y medio, causando un gran desconcierto entre nosotros, puesto que el desempeño del profesor había sido óptimo desde nuestro punto de vista, y sobre todo, desde lo que han reflejado nuestros hijos.

El maestro Bernal viene trabajando con ellos desde hace un año y medio, dando los mejores resultados que se puedan dar, pues los niños han salido invictos en cada uno de sus enfrentamientos. Un resultado eminentemente deportivo, pero que no sería posible sin el estrecho lazo que se ha formado entre ellos, basado en la dedicación y humanismo del maestro Alejandro.

Además, no olvidemos que los niños vienen de un complicado proceso de pandemia que les afectó anímicamente coartando clases presenciales que son indispensables para elevar su rendimiento. Hoy, que hemos tenido avances sustanciales en el tema deportivo y en el tema emocional, no estamos dispuestos a truncar el desarrollo de nuestros hijos estudiantes deportistas.

En ese sentido, conminamos al actual gobierno del estado, a que demuestre su compromiso y sostenga sus promesas de la reciente campaña de apoyar a los niños de la Escuela Primaria del Deporte con la restitución inmediata del maestro Meza, sin más reuniones con intermediarios que no han mostrado su capacidad resolutiva. Solicitamos que el IDEA de solución inmediata por el bienestar de los niños.