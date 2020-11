Exigen restauranteros piso parejo y piden cerrar tianguis

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados (Canirac) Claudio Innes, exigió piso parejo para todos en este nuevo confinamiento que se decretaron las autoridades.

En entrevista el dirigente empresarial dijo que las medidas deben aplicarse de forma pareja en tianguis y vía pública y no sólo centrarse en los restaurantes que son de los negocios más seguros a los que se puede acudir.

Aseveró que los restaurantes están cumpliendo al pie de la letra con todos los protocolos sanitarios, advirtiendo que de nada va a servir el sacrificio de su gremio si otros sectores no cumplen con su parte.

“De nada va a servir que a unos se les límite y a otros no, si tianguis, mercados y la misma población no cumplen, de nada va a servir, entonces el llamado es a a todos”.

Claudio Innes manifestó que se sujetarán a las medidas dictadas de vender alimentos solo para llevar, sin embargo insistió en que también se regulen a aquellos establecimientos en mercados, tianguis y aún en la misma calle que son un foco de riesgo.