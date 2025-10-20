Exigen regreso del FONDEN para hacer frente a desastres en México

Redacción

Aguacalientes, Ags.-El diputado federal panista por Aguascalientes, Paulo María, exigió a las autoridades el regreso del Fondo Nacional de Desastres (FONDEN) para hacer frente a tragedias como en Veracruz a consecuencia de las severas inundaciones.

El egislador dijo que desde su partido en la cámara de legisladores exigirán al gobierno federal que se reactive este fondo que en su momento desapareciera el expresidente Andrés Manuel López Obrador, bajo el señalamiento de que imperaba la corrupción dentro del mismo.

“Es necesario retomar este fondo para apoyar a los estados o municipios en desgracia y permitir que con los recursos se vuelva a la condiciones que se tenían antes de las desgracias”, resaltó.

Reprobó la estrategia de las autoridades quienes solamente cubren el tema alimentario con la entrega de despensas y dejan a los estados la mayor carga.

Expuso que los recursos no son pretextos ara retomar el fondo y se puede echar mano de las aportaciones al Fobaproa donde de entrada se podrían destinar 20 mil millones de pesos y a partir de ahí irlo fortaleciendo.