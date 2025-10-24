Exigen reapertura de Relleno Sanitario en Veracruz ante colapso y riesgo de enfermedades tras las lluvias

Redacción

Veracruz.-Con la inundación del 10 de octubre de 2025 en nuestro municipio de Poza Rica, Veracruz hemos sido testigos de una devastación sin precedentes. La catástrofe ha dejado a nuestra comunidad sumida en lodo y agua estancada, y con ello, ha traído ahora otra preocupación inmediata: LA NECESIDAD DE LA CORRECTA DISPOSICIÓN DE LOS DESECHOS DERIVADOS DE LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA.

Al no contar Poza Rica con un sitio autorizado operativo de manera inmediata, estos desechos están siendo depositados en terrenos dentro de la mancha urbana que no fueron impactados por el desastre. Esto representa un GRAVE FOCO DE CONTAMINACIÓN y un INMINENTE RIESGO SANITARIO debido a la cantidad de lodo y agua estancada cargada de bacterias y microorganismos patógenos.



Hacemos un llamado urgente a la Secretaría del Medio Ambiente de Veracruz para que autorice la REAPERTURA INMEDIATA Y TEMPORAL DEL RELLENO SANITARIO DE POZA RICA ubicado en la colonia Rafael Hernández Ochoa. Este sitio serviría como una solución de emergencia temporal para contener y gestionar los residuos de manera adecuada, minimizando el impacto en nuestra salud y el medio ambiente.



La situación actual no solo afecta la calidad de vida de los habitantes, sino que también pone en riesgo la salud pública y el ecosistema local. Entendemos las razones detrás del cierre previo del relleno sanitario, pero ante esta situación de emergencia, LA REAPERTURA TEMPORAL DE ESTE SITIO SE PRESENTA COMO LA SOLUCIÓN MAS VIABLE EN ESTOS MOMENTOS para proteger a nuestra comunidad.



Solicitamos a los ciudadanos de Poza Rica y a las autoridades que actúen de manera conjunta y responsable en favor del bienestar común. La reapertura temporal del sitio es crucial para asegurar que los residuos sean manejados de forma segura y eficaz.



Ayúdanos a garantizar un entorno más saludable y seguro para todos.

Firma esta petición y demuestra tu apoyo a esta causa urgente para el bienestar de Poza Rica. Gracias.