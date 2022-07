Exigen justicia para comunicador atropellado en Guanajuato

Redacción

Guanajuato. Decenas de periodistas, la viuda, la hija y el nieto del camarógrafo jubilado del TV4, Enrique Sosa Martínez, se manifestaron en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) para exigir que sea arrestado el empresario, Miguel Ángel García, quien mató dolosamente, con su camioneta, al comunicador retirado.

“¿Qué queremos?”, “justicia para Sosa”, “justicia, justicia, justicia”, fue el grito de los reporteros del estado de Guanajuato que se manifestaron afuera de las oficinas centrales de la FGE.

Con fotografías de Enrique Sosa, los comunicadores acompañaron a Rosa María Rodríguez Buendía, viuda del comunicador, a que solicitara una audiencia con el fiscal General, Carlos Zamarripa Aguirre. A la manifestación también asistieron Reyna y David, hija y nieto del camarógrafo.

Después de jubilarse, Enrique y su esposa trabajaban en un estacionamiento privado que brinda servicio a los clientes del restaurante “El Gaucho”.

La noche del martes 19 de julio, Miguel Ángel García, salió del restaurante y se negó a pagar 40 pesos del estacionamiento. A bordo de una camioneta, el empresario atropelló y remató a Enrique Sosa, quien falleció al día siguiente en el hospital del ISSSTE.

En el acceso de la FGE fueron colocadas fotografías de Sosa con un cinta amarilla y cartulinas con la leyenda: “#JusticiaParaSosa”.

“¡No es justo lo que le hicieron!, él nunca se portó mal con nadie”, señaló Rosa María Rodríguez.

Narró que su marido trabajó 22 años en TV4 -televisora del gobierno del estado- y como el dinero de la pensión no les alcanzaba para vivir, tenían que trabajar en el estacionamiento. Tampoco tenían una casa y moraban en la caseta de acceso.

La viuda agradeció que el dueño del negocio cubrió todos los gastos generados por la muerte de Enrique Sosa y la dejó de encargada del estacionamiento.

Enrique fue un hombre muy cariñoso con su familia, con sus nietos, que hasta el último momento se preocupó por la salud de su esposa.

Rosa María recordó que después de que su marido fue atropellado pidió a los paramédicos que la atendieran a ella porque es diabética.

“No te enojes, tranquila, yo estoy bien. En el hospital me decía que me cuidara que nos veíamos al ratito y ya no lo pude ver. Se me fue después de 40 años -de matrimonio- por un viejo borracho e irresponsable”, relató.

“Fue muy responsable con su trabajo, nunca faltó, tenía muchos compañeros que lo apreciaron muchísimo, su jefe del estacionamiento lo quería mucho porque era muy responsable”, narró Rosa María quien resaltó que su marido siempre le inyectaba la insulina.

La familia tiene miedo de que Miguel Ángel García huya del estado y del país por ser una persona que posee recursos económicos.

“Me dicen que ya lo tienen ubicado, ya sabemos quien es, estamos atrás de él, no se preocupe, pero pasa el tiempo y yo no veo nada”, lamentó Rosa María.

Los periodistas Catalina Reyes y José Meza, leyeron una carta, firmada por más de 130 reporteros del estado, donde solicitan al fiscal que arreste al asesino de Sosa y haga justicia.

“Enrique Sosa siempre fue un profesional de la comunicación, que dedicó gran parte de su vida a informar a la población a través de su lente. Lamentablemente el empresario, Miguel Ángel García, lo asesinó de la manera más cobarde y ruin”, señala la misiva.

El fiscal general, Carlos Zamarripa, atendió a Rosa, a Reyna y a David, a quienes les informó sobre los avances de la investigación y el trabajo que realizan para arrestar al asesino de Enrique.

Al salir de la reunión, Rosa María comentó que Zamarripa les aseguró que tiene un grupo especial trabajando en el caso.

“Que confiemos en él, que también lo conoció – a Enrique Sosa- que lamenta lo sucedido, que fue una acción baja y vil. Estoy satisfecha porque veo que si hay avances, pero no se pueden dar a conocer para no entorpecer las investigaciones”, señaló.

Con información de La Jornada