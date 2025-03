Exigen justicia en marcha del 8M en Aguascalientes

Raúl Muñoz

Aguascalientes, Ags.- Nuevamente, miles de mujeres tomaron las calles de Aguascalientes en la marcha del 8M, que llegó hasta la Plaza de la Patria.

El contingente, que movió la marcha por el Día Internacional de la Mujer, partió de la glorieta de El Quijote y recorrió varias calles hasta llegar al corazón de la ciudad.

Al frente de la movilización, se desplegó una manta con la leyenda “Aguascalientes femicida”, acompañada de otras con mensajes como “Me quitaron tanto, que acabaron quitándome el miedo #Niunamás” y “Libres. Vivas. Sin miedo”.

Mariana Ávila Montejano, presidenta del Observatorio de Violencia de Género, señaló que las demandas de las manifestantes siguen sin ser atendidas por las autoridades.

“Hay muchísimo trabajo pendiente, sin duda. No existen políticas públicas en Aguascalientes,no solamente el Observatorio sino todos los grupos organizados que han estado denunciando, o las propias familias”.

“No hay avances en las carpetas de investigación, nos preocupa que no vemos modificaciones en la estructura de la Fiscalía, a pesar de que llegara el nuevo fiscal”, afirmó.

De acuerdo con Ávila Montejano, el estado sigue sin contar con una fiscalía especializada en la investigación de muertes violentas de mujeres, a pesar de que en otras entidades ya existen modelos funcionales que podrían replicarse.

“Vemos propuestas desde el Congreso que parece que no han analizado lo que está sucediendo en los otros estados, porque no tendrían que partir de cero. Hay grandes experiencias en otros estados para integrar estas fiscalías especializadas. Por supuesto, no hay política pública.

“Tenemos el mismo problema con las desapariciones, hay un tema fuerte de reclutamiento no solamente en Aguascalientes sino en la región, no hay análisis de contexto por parte de la Fiscalía”, agregó.

La activista lamentó que no haya coordinación con el Instituto Aguascalentense de la Mujer ni con otros organismos que deberían estar comprometidos con la atención de la violencia de género.

“No tenemos acercamiento con el Instituto Aguascalentense de la Mujer con un trabajo comprometido, no hay un trabajo con los institutos de las mujeres y ni siquiera podríamos decir qué está sucediendo con los otros institutos. Es una situación muy grave”, sostuvo.

Ávila Montejano resaltó que, aunque la marcha del 8M visibiliza las problemáticas que enfrentan las mujeres, la lucha se extiende a todos los ámbitos de la vida cotidiana.

“Hoy salen a manifestarse las compañeras, pero creo que las mujeres estamos luchando todos los días en todos los espacios, porque acompañamos a mujeres de todas las edades, en todas las instituciones, desde sus casas, desde sus trabajos, desde las escuelas, que están denunciando, que están manifestando, que están exigiendo. Y por supuesto, eso es lo que hace el cambio, porque cuando visibilizas una violencia lo que estás haciendo es decir: esto ya no puede volver a suceder, ni para mí ni para ninguna otra”, enfatizó.

Finalmente, subrayó que una de las mayores deudas de las autoridades es garantizar que las agresiones no se repitan.