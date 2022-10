Exigen justicia en caso de abuso contra menor en kinder de Aguascalientes

Daniela Lomelí

Aguascalientes, Ags.- Los padres de una menor de 3 años denunciaron el abuso sexual del cual su hija fue víctima dentro del Jardín de Niños “Felipe Pescador”, en el fraccionamiento Bonagens en el suroriente de esta ciudad. Ante ello, otros padres y madres de familia del plantel exigieron justicia a las autoridades.

La madre de la menor, Estefany Jaqueline Ibarra, comentó en entrevista con los medios de comunicación que el incidente se cometió el pasado 15 de septiembre, dentro de una bodega del kínder, donde se guardan artículos de limipieza y material deportivo.

Cuando su hija le contó lo sucedido, se puso en contacto con la directora del plantel para que iniciaran las investigaciones en contra del responsable, pero no obtuvo la respuesta que esperaba.

“Me dijeron ‘no señora, no levante la denuncia, no va a proceder’, así ella me dijo y yo le pregunté el motivo, me dijo ‘porque esto pasó dentro del plantel y yo primero tengo que hacer un escrito al IEA (Instituto de Educación de Aguascalientes), algo así, para que ellos vengan, investiguen'”, recordó.

Señaló que en cuanto las autoridades del plantel supieron de los hechos, decidieron hablar con todo el personal, sin recurrir a la Fiscalía General del Estado. La madre mencionó que durante ese tiempo, decidió acudir por su cuenta al Ministerio Público para interponer la denuncia correspondiente.

Respecto al presunto responsable, la mujer refirió que su hija y una de sus compañeras apuntan al maestro de educación física, auque detalló que también se tiene en la mira a un fotógrafo y al intendente, debido a que también se encontraban en la escuela el día de la agresión.

Ante el enojo de los padres de la menor contra las autoridades y el personal administrativo del kínder, se convocó a una manifestación de padres de familia en el kínder “Felipe Pescador”. Ahí, un grupo conformado por cerca de 30 hombres y mujeres exigieron la destitución de la directora y la maestra de la menor, a las señalaron de cómplices, por no actuar debidamente ante el crimen.

“Pensaron que nos iban a tratar como nos trató la directora, como estúpidos, porque lo dije, a mi me dio mucho coraje y para hacer este “argüendote” como dijo ella, yo vine pero primero me informé”, comentó una madre con ayuda de un micrófono y una bocina afuera de la institución.

Previo a la manifestación, representantes del área jurídica del IEA se acercaron con los padres de la niña para manifestarle que tomarían las acciones pertinentes. Posteriormente, sostuvieron una junta a puerta cerrada con los padres, la directora, la maestra y elementos de la fiscalía.

Cabe mencionar que pese a la situación, las docentes no detuvieron sus actividades y recibieron a sus alumnos con normalidad.