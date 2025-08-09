Exigen investigación contra Adán Augusto López y sus vínculos con Hernán Bermúdez

Redacción

Ciudad de México.-A través de la plataforma Chage.org usuarios exigen que se investigue al senador Adán Augusto López, por sus vínculos con Hernán Bermúdez, acusado de ligas con el narco.

Durante años, el estado de Tabasco vivió una crisis de violencia que, hoy sabemos, podría tener raíces profundas dentro de su propia estructura de gobierno.

Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad del estado —designado por el entonces gobernador Adán Augusto López Hernández—, hoy está prófugo de la justicia, acusado de liderar una célula criminal con nexos con el narcotráfico, conocida como “La Barredora”.La justicia no puede tener colores ni responder a intereses partidistas. Por eso, como ciudadanos , exigimos que se investigue a fondo el vínculo entre Adán Augusto López Hernández y Hernán Bermúdez Requena.Bermúdez, quien fue designado y respaldado por López Hernández, está hoy prófugo de la justicia, con una ficha roja de Interpol, y enfrenta graves señalamientos por delitos como extorsión, secuestro, colusión con el crimen organizado y abuso de funciones. Estos hechos no pueden quedar impunes ni bajo la sombra del silencio político.El pueblo tiene derecho a la verdad.

El pueblo tiene derecho a instituciones transparentes.

El pueblo tiene derecho a saber si hubo omisión, complicidad o encubrimiento desde altos niveles del poder.Lo que exigimos es claro:Una investigación independiente, transparente y sin sesgo político sobre la relación entre Adán Augusto López y Hernán Bermúdez.Que las autoridades competentes determinen si hubo responsabilidades institucionales, administrativas o penales.Que los resultados sean públicos, auditables y libres de encubrimiento.Esta petición no busca dañar a ningún partido ni figura pública. Busca reafirmar un principio elemental: todos los funcionarios deben responder ante la ley. Basta de impunidad, de secretismos, de esconder la verdad.La justicia no debe ser selectiva ni oportuna: debe ser real, clara y sin excepciones. Firma y comparte esta petición si crees que la justicia debe ser igual para todos.