Exigen fondo especial por afectaciones de obras del gobierno a comercios de Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Empresarios exigen al gobierno estatal y municipal la aplicación de fondo especial por afectaciones a comercios por obras públicas.

La tesorera de la Asociación de Comerciantes del Centro de la Ciudad (Acocen) Guadalupe Madrigal, cuestionó que cada que se realiza alguna obra como en el caso de los pasos a desnivel, los más afectados son el comercio y servicios de los alrededores, quienes inclusive han tenido que bajar cortinas al no soportar la baja en ventas.

“Hay obras que duran meses y aunque se nos dice que hay espacios por donde pase la gente, hay muchos a los que no les gusta brincar tubos o escombros, entonces es fácil para ellos buscar otras opciones en otras otras partes de la ciudad donde no haya trabajos”, fustigó.

Más adelante recordó en su momento la rehabilitación de la calle Primo Verdad en el primer cuadro de la ciudad en donde se dijo que se llevarían 60 días los trabajos y se fue a más tiempo, donde tan solo en un tramo de tres cuadras hasta 15 negocios cerraron sus puertas, y aunque si bien en su momento el municipio les entregó un apoyo, solo fue por 10 mil pesos que no cubrieron las afectaciones por la caída en ventas que tuvieron.

“Lo que queremos es que en el tiempo que duren los trabajos los comercios no se vean desprotegidos, estamos endeudados hasta el tope por la pandemia y si le sumas cierres por obras, pues es el acabose para muchos, entonces es lo que buscamos un fondo otra resarcir los impactos económicos en lo que duran los trabajos”, puntualizó.