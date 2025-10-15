Exigen familiares de joven desaparecida en Aguascalientes resultados en su búsqueda

Raúl Muñoz

Aguascalientes, Ags.- A un mes de la desaparición de Judith Alexandra Olayo Arredondo, familiares se manifestaron afuera de Palacio de Gobierno para exigir resultados en la búsqueda de la joven.

Natalia Arredondo, madre de Judith Alexandra, acusó a las autoridades municipales y estatales de minimizar el caso y de proteger a personas presuntamente involucradas en la desaparición.

La madre aseguró que incluso en la comunidad comenzaron a retirar los boletines de búsqueda.

“También allá en el rancho empezaron a quitar los boletines y me dijeron lo mismo, que ya la habían encontrado. Les dije: ‘¿Pero quién les dijo eso?’”, señaló.

“Sí, ellos saben, ellos saben dónde está mi hija y pues aquí hay mucha gente involucrada, eso es lo que les puedo decir”, dijo.

La madre relató que el último rastro de su hija fue cuando llegó en estado de shock a una vivienda en la comunidad donde desapareció.

“Ella ya tiene un mes desaparecida. Yo pienso que está privada de su libertad”, señaló.

Con pancartas y fotografías de Judith, los familiares exigieron a la Fiscalía General del Estado que intensifique la búsqueda y que no descarte ninguna línea de investigación.