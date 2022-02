Exigen estudiantes a la SEP que no se politice contenido de libros de texto

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios Rafael Ramírez (FNERRR) lazó un enérgico llamado a la Secretaria de Educación Pública (SEP) para no politizar el contenido de los libros de texto en las escuelas.

La dirigente en la entidad Ana Karen López, expuso que hay preocupación luego de declaraciones de la titular de la SEP Delfina Gómez quien anunció de modificaciones al contenido de los libros para las instituciones educativas.

“Nosotros no estamos de acuerdo, simplemente no creemos que sea una buena decisión hacer modificaciones y menos que se incluya contenido o propaganda política”, remarcó.

Acto seguido López reprobó cualquier intentona por incluir temas políticos y menos relacionados con el presidente Andrés Manuel López Obrador o la cuarta transformación, refiriendo que en materia de educación están reprobados.

“Que no se tome a la educación para hacer propagada política y menos para hacer un adoctrinamiento”, fustigó.

Por último refirió el caso del libro de texto Grandeza y Diversidad en donde se hace referencia a los “logros” que ha venido tendido la cuarta transformación, lo cual consideró como reprobable.