Exigen de 40 a 60 años de prisión para menor que asesinó a adolescente en Jesús María

Daniela Lomelí

Aguascalientes, Ags.- El representante legal de la familia de Magdalena o “Maggi”, la adolescente de 14 años que fue asesinada en la comunidad de San Miguelito, en Jesús María, apelará por una sentencia de 40 a 60 años de cárcel para el responsable de este feminicidio, quien también es un menor de edad.

El abogado Fermín Ramírez García explicó en rueda de prensa virtual que pese a que se ha mencionado una sentencia máxima de 5 años para el menor involucrado en la muerte de Maggi, esto sólo se contempla para los casos de homicidio dentro de la Ley de Menores Infractores de Aguascalientes.

A decir del defensor, esto no tendría validez por el delito de feminicidio, por el cual el menor fue señalado y por lo tanto, sí podría buscarse una sentencia mayor, de 40 a 60 años de prisión.

“Yo como abogado estoy peleando por una penalidad respecto del delito de homicidio y no homicidio simple como las autoridades en Aguascalientes pretenden llevar a cabo esa penalidad con la idea de que de acuerdo a la Ley de Menores Infractores no se puede poner una penalidad mayor de cinco años”

“Si bien es cierto está señalado, también lo es que el delito es feminicidio y no homicidio y también en Ley de Menores Infractores no está señalado el delito de feminicidio, y hay una máxima de la ley nos dice que si no está señalado el feminicidio, nos tenemos que ir a la siguiente, en este caso la ley federal señala una penalidad de 40 a 60 años de prisión que es la idea de su servidor”, explicó el abogado.

Detalló que con esta exigencia no se pretende violar los derechos del menor, que la ley también le otorga.

Posteriormente, Ramírez García aseveró que las autoridades estatales han violado el proceso correspondiente al analizar el tema bajo el delito de homicidio, cuando las investigaciones comenzaron bajo el punto del feminicidio.

“Las autoridades aquí en Aguascalientes no pretenden hacer eso, están violentando la ley y están en contra de la ley, ya que desde el principio de la averiguación previa, desde el delito como inicio tal, se estipuló y se marcó como un feminicidio, lo cual entonces tenemos que marcar una penalidad aunque sea menor de edad”.

Agregó que por el momento se desconoce el tiempo en el que se determinará una sentencia definitiva para el menor, ya que dependen del trabajo del juzgado y de los señalamientos de las audiencias.

Por ahora, serán los próximos 21, 22 y 23 de septiembre cuando se lleven a cabo más audiencias respecto al caso. Después, se esperará una audiencia más para posteriormente determinar una sentencia.

El feminicidio de Maggi, ocurrido en enero del 2020, es el único del que se tiene registro en Aguascalientes en lo que va del presente año.