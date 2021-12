Exigen al gobierno federal la actualización del Registro Nacional de Personas Desaparecidas

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Piden a las autoridades federales a la actualización del Registro Nacional de Personas Desaparecidas que desde 2017 se quedó estancado, señalaron; Violeta Sabás titular del Observatorio de Violencia Social y de Género y Francisco Espinoza, activista del caso Maverick.

“Tenemos una problemática porque está el Registro Nacional de Personas Desaparecidas que por una parte ya no está en uso porque ya no se actualizó la información y por otro lado se tiene una lista de personas que se reportaron y no se sumaron a las bases de datos”, lamentaron.

De igual manera los activistas manifestaron que el hecho de no tener bases certeras del número de desaparecidos complica las labores de búsqueda de los colectivos, insistiendo en su actualización.

“Urge la actualización y depuración de los listados, porque se tiene conocimiento que hay casi un 40% de los casos en donde ya han sido localizados vivos o muertos, sin embargo los colectivos no tenemos esa base de datos certera que nos diga a quien buscar”.