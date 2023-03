Exigen a Segob justicia por migrantes muertos en Juárez

Redacción

Ciudad de México.- Con un “pase de lista” de los 39 migrantes muertos por un incendio en un centro de detención en Ciudad Juárez, activistas y ciudadanos exigieron afuera de la Secretaría de Gobernación (Segob) justicia y un alto al maltrato a indocumentados.

“¡No más cárceles de migrantes!” es la frase con la que se convocó a la concentración frente a las oficinas de la Segob, donde los asistentes llevaron veladoras y carteles con los nombres de los migrantes fallecidos en la ciudad fronteriza y otros extranjeros que han muerto en México en su intento por llegar a Estados Unidos.

Durante la protesta, tras escucharse un nombre, los asistentes gritaban “¡Justicia!”.

“¡La detención migratoria mata!”, “Las estaciones migratorias son cárceles”, “Gobierno, asume tu responsabilidad”, “¡No fue el fuego, fue el Estado!”, “Instituto Nacional de Muerte (INM)”, fueron algunas de las leyendas escritas en las pancartas que portaron los inconformes.

Tras el “pase de lista”, sobre la calle Abraham González, los activistas tomaron un altavoz para exponer su inconformidad sobre el desempeño del Instituto Nacional de Migración (INM) y Gobierno en este caso y en el trato hacia los migrantes.

Gabriela Hernández, directora de Casa Tochan, un albergue donde se brinda refugio, comida, vestido y equipo de limpieza a migrantes, reprochó la indolencia con la que actuaron los funcionarios del INM.

“Se ve en varios videos la indolencia de los polizontes de Migración donde dan vueltas y vueltas viendo ya las llamas y el humo dentro de las celdas, esto es un crimen de Estado y como tal debe ser tratado y no podemos detenernos a sólo mirarlo con un poco de pasividad o de curiosidad”, expuso.

“Esto ya es constante, México ha tenido siempre la historia del buen recibimiento de la gente, eso en esta etapa no se está percibiendo, en las estaciones migratorias siempre está habiendo muerte, siempre está habiendo detención y recordemos, entrar a un país a México sin un documento es una falta administrativa, no tenían por qué ser detenidos (…) nuevamente estamos aquí ante la indolencia de las autoridades porque yo no sé qué esperan para recibirlos, porque yo no sé qué esperan para contemplar la desgracia y hacer justicia para las personas migrantes”.

En tanto, Lorena Cano, del Instituto para las Mujeres en la Migración, llamó a las autoridades a frenar el maltrato inhumano hacia indocumentados.

“No hay acceso a la salud, han muerto ahí personas porque no se les canaliza a los hospitales de una manera oportuna, hay muchas estaciones migratorias que no cuentan con médicos las 24 horas los 7 días de la semana y esa es una obligación para las autoridades que retienen personas y que las tienen bajo su custodia”, recordó.

“A las personas no se les trata como personas, las personas migrantes son tratadas como infrapersonas y eso tiene que parar”, lamentó.

Personal de la Oficialía de Partes de la Segob recibió un oficio de los manifestantes, quienes les señalaron que esperaban acciones de esta dependencia.

En tanto, en la delegación del INM en Chihuahua, defensores de derechos humanos y activistas llevaron esta mañana coronas fúnebres y pegaron pancartas en demanda de justicia para las víctimas.

Con información de El Diario de Juárez