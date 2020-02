Exige Palomino que legalización de aborto salga de la congeladora del Congreso de Aguascalientes

Gilberto Valadez



Se mantiene estancada la iniciativa para legalizar el aborto en Aguascalientes, manifestó la diputada por Morena Erica Palomino Bernal, quien lamentó que ni siquiera ha sido revisada en comisiones.

“Yo no les pido que la saquen ya, pero que se le dé el trámite que legislativamente se le tiene que dar como a todas las iniciativas”, apuntó en entrevista.

Palomino Bernal presentó la iniciativa desde el 16 de diciembre pasado ante el pleno del Legislativo, mencionando que ni siquiera se le ha informado si ya recibió el correspondiente trámite.

“Queremos que se saque la iniciativa. Yo no sé si de la congeladora, pero al menos debe recibir un trámite y tener asignado un número de iniciativa”, resaltó.

La diputada por Morena dijo que la iniciativa por ser reforma al Código Penal debió ser revisada por la comisión de Justicia, indicando que ya ha sesionado en dos ocasiones en lo que va del año. Pero no siquiera se le ha informado si ya se incluyó en los asuntos en cartera.

La propuesta de la diputada de Morena plantea no penalizar a mujeres que interrumpan su embarazo a las 12 semanas de gestación en Aguascalientes.