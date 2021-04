Exige Ortega castigo a políticos involucrados en escándalos sexuales

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El expresidente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Jesús Ortega, exigió castigo para políticos involucrados en escándalos sexuales.

Deploró casos como el de David Monreal en Zacatecas y del diputado federal Saúl Huerta que son protegidos por el manto protector del propio presidente Andrés Manuel López Obrador y del dirigente de Morena Mario Delgado, mismo que no es más que un peón al servicio del jefe de la nación.

“A este sujeto de Puebla se le debe quitar el fuero, es lamentable como el mismo Mario Delgado y la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheimbaum intervinieron por el legisladora para que lo soltaran argumentando que tenía fuero, aún y cuando lo agarraron de manera infraganti cometiendo el delito en contra de un menor de edad en un hotel”, fustigó.

El veterano político expresó que la llamada reforma de Obrador para eliminar el fuero a los políticos, no fue más que otra de sus mentiras al no pasar nada.

“Aquí no hay de otra, que le quiten el fuero a este sujeto y que pague con cárcel por sus hechos deleznables”, dijo.

Al final, sobre el caso Monreal abundó que es de vergüenza y donde como siempre se han conducido piensan que Zacatecas es de su propiedad.

“Lo que han hecho los Monreal con Zacatecas es terrible, es un cacicazgo lleno de represión, nepotismo, corrupción y delitos contra la salud que han cometido como cuando se encontró droga en una propiedad de David Monreal y no pasó nada”, concluyó.