Exige Morena seriedad a Luévano por buscar reelección justificando etnia

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Reprobable la actitud del panista Javier Luévano Núñez en el sentido de argumentar supuesta pertenencia a una etnia indígena y de esta forma conseguir su reelección como diputado federal por vía plurinominal, señaló Cuitlahuac Cardona Campos, a su vez legislador local por Morena.

“Creo que debemos ser serios en esta situación y no por intentar ser nuevamente diputados, intentemos sorprender. Debemos de respetar las decisiones para no usurpar una vida que no nos corresponde”, aseveró el representante guinda.

Cardona Campos comparó éste caso con el del diputado Pedro Carrizales, popularmente conocido como el Mijis, quien también había justificado una descendencia autóctona para mantenerse como representante popular en San Luis Potosí; pero lo cual ya habría sido rechazado.

“Si desde el propio INE ya hubo un rechazo, el diputado Luévano debería de desistir pues al menos por esa cuestión, no puede entrar”, recalcó el morenista, quien de paso criticó al dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, por haber solapado la actitud del legislador.

Luévano Nuñez fue electo en 2018 como diputado federal por el primer distrito de Aguascalientes, pero ante el próximo relevo legislativo argumentó pertenecer a los chicahuales, comunidad indígena originaria del estado de Aguascalientes, para reelegirse vía plurinominal.