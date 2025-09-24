Exige Moni Becerra seguridad en carreteras a la titular de la Segob que acudió a la Cámara baja

Redacción

CIudad de México.- Moni Becerra, diputada federal del Partido Acción Nacional (PAN) por Aguascalientes, llevó a tribuna las inquietudes y preocupaciones de la gente al exigirle a la Secretaría de Gobernación mayores resultados en materia de seguridad pública, tanto en prevención como en la vigilancia de carreteras federales, así como más recursos para los Centros de Justicia para mujeres víctimas de violencia.

Durante la comparecencia de Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación, la legisladora por Aguascalientes señaló desde tribuna que las personas están esperando soluciones, “Cada vez son más las historias de asaltos entre nuestra gente, México ya no aguanta más discursos sin hechos. Lo que necesitamos es prevención, policías fortalecidas, transparencia en el gasto y resultados medibles que devuelvan la confianza”.

Es por eso que, Moni Becerra, exigió que el gobierno cumpla con justicia, seguridad, verdad y con la gente. En este sentido, lamentó que el proyecto de presupuesto para el próximo año contemple un recorte del 18.6 por ciento a la seguridad, “esta situación nos preocupa, porque nuestros amigos y amigas empresarios tienen miedo de salir en carretera, las familias no salen de noche por ese mismo temor, a todos nos afecta vivir con ese miedo”.

Asimismo, dio a conocer que, en sus recorridos por las colonias de Aguascalientes, las mujeres piden que el gobierno federal les pueda garantizar una vida libre de violencia, en la que existan condiciones para lograr sus metas personales y profesionales.

Moni Becerra sostuvo que desde la Cámara de Diputados mantendrá la cercanía con las familias para que su voz se escuche fuerte y claro, además impulsará una agenda legislativa que procure el desarrollo, la paz y la felicidad.