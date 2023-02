Exige Martínez más seriedad a Fiscalía en torno a indagación por presunto feminicidio

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Mayor rigor de la Fiscalía para hacer sus indagaciones demandó la diputada Sanjuana Martínez Meléndez, presidenta de la comisión de Equidad de Género del Congreso, sobre la tesis de suicidio divulgada por el organismo en torno a la muerte de una mujer en esta ciudad y que, en lo personal, la legisladora puso en duda.

“Yo les pediría que de verdad tomaran más en serio el tema de investigar, cómo fue que pierde la vida esta chica. No demerito las facultades que tienen, pero sí les pediría que de verdad iniciaran nuevamente con el proceso de indagación y revisar bien”, aseveró en entrevista.

El 24 de enero último, los restos de una mujer de nombre Cinthia Natali, de mediana edad, fueron descubiertos en un terreno baldío de la comunidad local Villas del Puertecito. El pasado martes 31, el fiscal Jesús Figueroa aseveró que, de acuerdo a las primeras indagaciones, la persona había decidido terminar con su vida de forma personal y por medio de asfixia.

Aunque el anuncio fue respaldado por la misma gobernadora Teresa Jiménez, al final ha sido cuestionada por agrupaciones feministas locales. Martínez Meléndez se sumó a los señalamientos en contra, explicando que no se concibe que la mujer haya cometido la acción por decisión propia y debiendo trasladarse a un terreno abandonado.

“No soy experta, pero mi lógica no me da para decir que esta mujer va y se avienta, o luego se asfixia. ¿Cómo está la dinámica de un suicidio? Pedimos que se revisen bien las pistas, pues a mí, en lo personal, me parece un feminicidio; no un suicidio”, reiteró la legisladora por el PRD.

Por lo pronto, Martínez informó que se tiene en agenda una próxima reunión de la comisión que preside con el fiscal Figueroa, reconociendo de paso que se logró la publicación del Protocolo Alba para la búsqueda de mujeres y niñas en calidad de desaparecidas.