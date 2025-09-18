Exige Canaco orden para evitar riesgos de accidentes en ambulantes y peatones

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Tras lamentar la muerte de una comerciante de artesanías a las afueras de la Casa de la Cultura la semana anterior, la presidenta de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Maricela Acosta Herrera, exigió a las autoridades poner orden en el ambulantaje para evitar riesgos de accidentes entre ls mismos vendedores y los peatones.

La líder del comercio formal aclaró en entrevista colectiva que no se oponen a que haya vendedores, pero que se le coloque en lugares donde no invadan las calles, obligando al peatón a bajar con el riesgo de algún accidente.

-¿De acuerdo a estos puntos que están señalando donde hay ambulantes habría puntos de riesgo?

-Si claro, en las esquinas, inclusive, aunque no sea esquina imagínate que va alguien distraído o que haya algún percance automovilístico u los alcanzo.

Machacó en el tema de la seguridad, más allá de quererlos desaparecer, entendiendo que todos tienen derecho a ganarse la vida.

“No es el ánimo de perjudicarlos de que no vendan, ósea, que bueno que hay gente trabajadora que quienes vender productos, pero ya lo vimos con este lamentable caso y debe de verse por la seguridad de ellos mismos y de las demás personas.