Exige Aguascalientes a la federación modificar la estrategia nacional de seguridad 

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Ante los conflictos de violencia que no paran en Zacatecas, el gobierno del estado de Aguascalientes hizo un enérgico y firme llamado a la federación para que la estrategia nacional de participación del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional sea más contundente, efectiva y con instrucciones de intervenir con mano dura contra la delincuencia.

El secretario general de gobierno, Enrique Morán Faz, dijo en entrevista para el programa Buenos Días Gobernador que de acuerdo a información de inteligencia se tienen ubicados grupos delictivos en la zona serrana de la vecina entidad por donde transitan, pareciendo sin embargo que los cuerpos de seguridad federales no tienen las posibilidades o la instrucción de intervenir.

Dejó en claro que el tema del narcotráfico compete a la federación y aceptó que ni las policías municipales, ni la estatal tienen el manejo de las armas con que cuentan dichos grupos delictivos.

Lamentó el desinterés de Zacatecas en el sentido de que se propuso una reunión para analizar en tema de la seguridad entre ambas entidades, sin embargo por cuestiones de agenda funcionarios vecinos la cancelaron hasta nuevo aviso.

Para concluir enfatizó que no se bajará la guardia hasta el último día de la actual administración en materia de seguridad y se reforzará la estrategia en esta etapa de transición de poderes, evitando con ello que se descomponga el estado.