Exhorta PRD al Congreso de Aguascalientes no desatender labores durante las próximas campañas

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Integrantes de la actual legislatura estatal no deben desatender funciones durante el próximo proceso electoral por la renovación de la gubernatura, comentó Emanuelle Sánchez Nájera, coordinador de la bancada del PRD.

“Hay que entender que la prioridad para quienes nos encontramos dentro del Congreso, no es la elección. Sino el trabajo legislativo”, dijo el también presidente de la comisión de Asuntos Electorales del Congreso.

En ese sentido, Sánchez Nájera recordó que la LXV Legislatura del Estado acaba de iniciar un periodo ordinario de sesiones en donde se tienen diversos puntos que atender durante los siguientes cuatro meses, por lo que exhortó a evitar distracciones debido a las inminentes campañas.

“No quiere decir que cada quien desde su partido político no vayamos a hacer un trabajo electoral. Sin duda lo habrá, pero en lo particular desde el PRD haremos el llamado para que no haya ausentismo y que no sea un motivo como para frenar el avance que hemos tenido en el pleno y en comisiones”, resaltó.

La campaña electoral iniciará en abril entrante y concluirá con las votaciones del 5 de junio próximo.