Exhorta ‘Paquín’ a no abusar con los precios en San Marcos 

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Tras constantes quejas de abusos de algunos establecimientos en sus precios, el presidente del Patronato de la Feria Nacional de San Marcos José Ángel González Serna, ‘Paquin’, exhortó a no sobrepasarse, ni caer en los excesos.

-¿Hay muchas quejas ‘Paquín’ de los abusos en precios de antros, puestos de comida y demás, hay algún llamado?

-Si bueno, como bien lo dices nosotros solo podemos hacer un llamado, acuérdese que esto se rige por la oferta-demanda, pero si tiene razón de pedirles que no abusen.

El responsable de la organización la feria resaltó que hay que cuidar a los visitantes y que estos regresen.

“El llamado quienes venden sus artículos, a quienes presten algún servicio es a que no se sobrepasen de precios que no se aprovechen, ni pongan de pretexto que si no hubo feria en dos años”, insistió.

Al final pidió a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) estar atentos y sancionar a quienes intenten pasarse de listos con los precios.