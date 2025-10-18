Exhorta Mesa Ciudadana a actuar con responsabilidad ante desapariciones

Raúl Muñoz

Aguascalientes, Ags.- La Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia llamó a las autoridades a responder con responsabilidad y sin prejuicios ante los casos de desaparición de personas, independientemente del contexto en el que ocurran.

Karla Martorell Moya, coordinadora del organismo, señaló que mes con mes se realiza un seguimiento puntual de las cifras de personas desaparecidas y localizadas en el estado.

Subrayó que la atención institucional no debe variar según las circunstancias en las que se reporte la desaparición, sino centrarse en la localización inmediata.

“Nosotros, como ciudadanos, invitamos y exhortamos a las autoridades a ver estos temas con una responsabilidad y una capacidad de respuesta inmediata, ya sea por el supuesto de que fue voluntad propia, porque se fue con el novio, porque salió o porque se fue de fiesta con los amigos. Yo creo que al final no podemos discriminar o dar por hecho las cosas”, sostuvo.

La coordinadora insistió en que la prioridad debe ser siempre garantizar la seguridad de las personas antes de establecer conclusiones.

“Hay que tener la certeza y actuar de la misma manera, con la misma certeza, sea el caso que sea, y ya después tomar las decisiones o los resultados que sean pertinentes, pero primero tener la certeza de la seguridad de las personas”, afirmó.