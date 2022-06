Exhorta Jasso a Nora a que acepte resultados de votaciones en Aguascalientes

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- El líder de la bancada de Morena en el Poder Legislativo, Juan Luis Jasso Hernández, exhortó a sus compañeros de partido que han amagado con impugnar las votaciones del pasado domingo, para aceptar el resultado reflejado en las urnas.

“El resultado no favorece al movimiento, pero eso no depende de nosotros. Eso depende mucho del trabajo realizado en campaña, de los perfiles electos. Es un resultado que debemos de aceptar”, apuntó en entrevista colectiva.

– ¿No deben impugnar?

– En mi opinión, no. Yo respeto el trabajo de quienes han promovido el tema de la impugnación, pero no conozco otra forma de ganar elecciones más que con votos.

– ¿Cuál es el mensaje directo para Nora Ruvalcaba?

– Hicimos lo que pudimos, tenemos que darle vuelta a la página y ponernos a trabajar.

Tras el proceso electoral por la renovación de la gubernatura, que oficialmente favoreció a la candidata de la alianza PRI-PAN-PRD Teresa Jiménez, la aspirante por Morena Nora Ruvalcaba Gámez ha amagado con llevar la votación ante tribunales.

Jasso Hernández hizo hincapié en que el partido debe enfocarse a la renovación de la presidencia estatal y hacer nombramientos de dirigencias municipales donde se carece de un responsable.

“Hubo falta de consenso y un vacío de comunicación. Incluso, que me perdonen, hubo errores en la elección de candidaturas. El proceso de selección no me ha gustado nunca, no voy de acuerdo, yo más bien le apuesto a fortalecer los liderazgos y salir unidos”, agregó el legislador guinda.

– ¿Fue una mala candidata?

– No fue una mala candidata. Faltó consenso, sí

– Si no era Nora, ¿quién debió haber sido?

– Hay muchos actores. No pongo en tela de juicio la capacidad, ni la trayectoria de la maestra. Pero faltó consenso nada más.

De acuerdo a resultados oficiales, en la elección por la gubernatura Jiménez había superado a Ruvalcaba con más de 100 mil votos de diferencia.