Exhiben problemas de recolección de basura en Jesús María

Daniela Lomelí

Jesús María, Ags.- La síndico municipal, Clara Aurora Martínez Gallardo, solicitó a la autoridad local regular la limpieza que se le da a la calle Guzmán luego de que los tianguistas terminan sus actividades cada jueves, ya que señaló, dejan siempre su tiradero durante varios días.

En la sesión ordinaria de éste día, la edil expuso que por lo regular toda la basura generada por los visitantes del tianguis y los propios comerciantes termina en los predios que se ubican al final de la calle Guzmán, lo que genera una mala imagen de la zona.

“Está horrible de basura y a partir de ahora con estos aires, llega y se amontona en la maleza. Después de ahí se riega y creo que el municipio sí puede estar cayendo en omisión”, apuntó la ex secretaria de Medio Ambiente en Jesús María.

En su turno el secretario del Ayuntamiento, Adolfo Suárez, comentó que si bien cada tianguista tiene la responsabilidad de limpiar su área al concluir su labor, no todos cumplen con ello o no lo hacen bien.

A su vez el edil blanquiazul Antonio Arámbula reconoció que esta labor de limpieza ha sido difícil de hacer cumplir. Empero se comprometió a analizar la forma de regular esta problemática.

Finalmente, Martínez Gallardo añadió también que urge la limpieza y rehabilitación del espacio ubicado debajo del puente que conecta la zona centro del municipio con Maravillas, ya que aseguró, es un punto de asaltos y por ende se pone en riesgo a la ciudadanía que acostumbra a transitar en la zona.