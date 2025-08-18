Exhiben facturas de Andy López Beltrán en Japón: 177 mil pesos en hospedaje y cenas de lujo

Redacción

Nuevos documentos revelados por Aristegui Noticias muestran que Andrés Manuel López Beltrán, hijo mayor del ex presidente Andrés Manuel López Obrador y actual secretario de Organización de Morena, gastó 177 mil pesos en hospedaje y consumos durante su estancia de 14 días en el hotel The Okura Tokyo, en Japón.

El reportaje, publicado este domingo, contradice la versión del propio López Beltrán, quien en una carta fechada el 5 de agosto aseguró que su alojamiento tuvo un costo de 7 mil 500 pesos y negó haber realizado un viaje ostentoso.

Las facturas obtenidas por el portal detallan dos periodos de pago: del 15 al 21 de julio, con un monto de 63 mil 57 pesos por habitación, servicio a la habitación, spa, minibar y lavandería; y del 22 al 28 de julio, con un gasto de 114 mil 164 pesos que incluyó alojamiento, comidas en restaurantes y el cargo por un objeto extraviado.

Uno de los consumos más altos se registró el 22 de julio en el restaurante “Sasanka”, ubicado dentro del hotel, donde López Beltrán pagó 47 mil 627 pesos en una sola cena. Además, usó en varias ocasiones el spa del complejo, con un gasto equivalente a 3 mil 884 pesos.

El hijo del ex mandatario justificó su viaje como vacaciones tras “extenuantes jornadas de trabajo”, aunque el monto total de los gastos supera el salario mensual de la persona titular de la Presidencia de la República.

En respuesta a la publicación, López Beltrán acusó que la difusión de sus facturas busca dañarlo políticamente. “Mis adversarios y los hipócritas conservadores que solo suelen ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio, mandaron a sus espías a fotografiarme y acosarme para así emprender una campaña de linchamiento político impregnada de odio, clasismo y calumnias”, señaló.

El reportaje añade que durante su estancia, López Beltrán consumió en cuatro de los siete restaurantes y bares del hotel, además de contratar servicios adicionales.