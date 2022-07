Exhiben audio de sobrino de Sansores pidiendo millones de pesos

Redacción

La guerra de audios continúa para Layda Elena Sansores San Román, gobernadora de Campeche.

Ahora, se reveló un audio de su sobrino, Gerardo Sánchez Sansores, quien es subsecretario en la Secretaría de Gobierno, supuestamente solicitando 80 “milloncitos” de pesos para otorgar permisos de construcción a empresarios capitalinos.

En el primer audio se escucha:

“¿Cuánto cuesta un departamento en la zona cerca de El Pedregal de la Ciudad de México”, área que pertenece a la alcaldía Álvaro Obregón, que gobernó Layda Sansores de 2018 a 2021.

“Vamos a ponerle 4 millones. Multiplícalo por 200. Son 800 millones de pesos. ¿Cuánto quieres?, ¿cuánto quieres darle de mordida? El diez, son 80 milloncitos. Bueno, pues como cuántos me voy a quedar yo de estos? O ¿con cuánto te vas a caer?”, se escucha decir a Sánchez Sansores.

En el segundo audio afirma que para poder construir en un “área donde no se permite (…) el permiso cuesta entre cinco y 10 millones de pesos. Aquí cinco o 10 millones para que yo te suelte una licencia. Y si no te avientas tres años más en donde tú no construyes, esa es un área donde no se permite construir”.

Se presume que los audios fueron grabados durante la gestión de Layda Sansores al frente de la alcaldía Álvaro Obregón, trienio en el cual la Auditoría Superior de la Federación y el Congreso de la Ciudad de México detectaron irregularidades.