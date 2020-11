Exhiben a ex funcionario público de Rincón de Romos de oportunista

Redacción

Rincón de Romos, Ags.-En Medio de la crisis sanitaria por el coronavirus, ex funcionario público de Rincón de Romos exhibió su oportunismo al intentar provocar el desorden entre comerciantes del municipio, agitándolos para desobedecer los decretos estatales que obligan al cierre de negocios no esenciales para contener los contagios por el coronavirus.

Gilberto Luévano, ex Secretario del H. Ayuntamiento y ex director de Desarrollo Económico, quien fuera corrido de sus dos puestos por ineficiencia y desfalcar las arcas municipales, ahora quiere abanderar a un grupo de comerciantes con mentiras. Sólo se exhibió al manifestar que el está trabajando sin una licencia reglamentaria de su ferretería. El pueblo de Rincón de Romos se pregunta, ¿con que calidad moral exige algo con lo que no cumples?