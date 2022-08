Exhiben a Cristian Castro ligando con fans en redes

Redacción

Ciudad de México.-Usuarias de redes sociales coincidieron que recibían mensajes similares por parte de Cristian Castro.

El nombre de Cristian Castro ha sido uno de los más mencionados del mundo del espectáculo en los últimos días, pues además de sus originales cambios de look que ha presumido, más polémicas lo envuelven en las redes sociales, una de ellas es tratar de ligar con sus fans al estilo de David Zepeda.

Fue a través de TikTok, plataforma más popular del momento, en donde expusieron los mensajes que el hijo de Verónica Castro le enviaba a una de sus seguidoras, a quien invitó en reiteradas ocasiones a visitarlo en su casa y se ofrecía a pagarle los gastos para que pudieran encontrarse.

La conversación inicia en los mensajes privados de Instagram, en los que Cristian le menciona que vive en Los Ángeles, pero estaría unos días en Las Vegas; por su parte la chica le responde que se encuentra en Buenos Aires y al cuestionarle sobre la visa, ella responde que cuenta con pasaporte italiano, motivo por el que no la necesita, así que su encuentro sería más fácil.

Además de ofrecerse a pagarle los viáticos del viaje, Castro le dijo que él le mostraría los rincones de la Ciudad del Pecado: “Muy lindo, acá te muestro”, incluso le preguntó sobre su signo zodiacal para irse conociendo mejor.

Después de mostrar explícitamente la conversación, la chica mostró las notificaciones de sus mensajes, en los que insiste en verla y le llama de manera cariñosa: “Ya quiero verte”, “Sol lindo”, se puede leer en las capturas de pantalla.

Cristian Castro la invitó a pasear junto a él por Las Vegas Pero lo más impresionante fue que Cristian le compartió su teléfono personal, por lo que la conversación continuó en WhatsApp, aplicación en la que siguió insistiendo con verla y comenzó a llamarla “Mi amor”: “Acá mejor”, “Te extrañé”. La usuaria de TikTok llamada Caro Ceballos mostró la fotografía que tenía Cristian en su WhatsApp y también detalló que todo empezó porque lo etiquetaron en una historia mientras estaban de fiesta.

La conversación empezó cuando la chica lo etiquetó en una historia de Instagram Como era de esperarse, los comentarios de miles de cibernauta no tardaron en aparecer y contaron que había tenido experiencias similares con el intérprete de ‘Por amarte así’: “Qué raro, hace unos años a una amiga también le escribió, yo vi los mensajes”, “A mí también me hablaba, me siento estafada”, “A mi tía también le decía lo mismo, ayuda”, “Yo también hablé con él, me preguntó mi signo porque busco la compatibilidad y me dijo que nunca le había salido ‘marriage”, fueron algunos de los comentarios destacados en el video.

Cabe recordar que, a pesar de que muchas seguidoras admitieron que el cantante de 47 años las intentó ligar, no es la primera vez que lo exhiben públicamente pues el año pasado una de sus conquistas habló con TVNotas y expuso los mensajes que le enviaba, siendo una de las polémicas más relevantes por las que el cantante se ha visto señalado.

Cristian Castro fue señalado por varias internautas de mandarles mensajes coquetos