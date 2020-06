Exhibe Profeco a gasolinera de Aguascalientes por dar litros incompletos

Comunicado

Ciudad de México.-Durante su participación en la conferencia de prensa de este lunes del Presidente Andrés Manuel López Obrador, el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield Padilla, pidió a las gasolineras del país calibrar sus instrumentos de medición a fin de garantizar litros completos de combustible.

Al dar el reporte semanal del programa Quién es Quién en los Precios de los Combustibles, el funcionario rechazó el argumento esgrimido por estaciones de servicio de que no han calibrado por falta de hologramas.

“(Eso) es mentira, sí hay hologramas, incluso sobrarán más de 20 mil en este semestre porque las verificadoras privadas no han trabajado (por la contingencia sanitaria), pero la Profeco está ahí, lista, para calibrar”, dijo el Procurador.

Mencionó el caso de una gasolinera en Aguascalientes, donde se detectaron 18 mangueras que carecían de calibración.

Tras resaltar que la dependencia a su cargo redoblará esfuerzos para garantizar que se despachen litros completos en todas las gasolineras del país, Ricardo Sheffield Padilla también informó de un creciente número de mecanismos electrónicos ajenos al sistema de medición, conocidos como “rastrillos”, con los cuales se podría reducir la cantidad de combustible que se entrega.

Mencionó que en la última semana fueron inmovilizadas 10 bombas de la gasolinera con número de permiso PL/8870/EXP/ES/2015, en Zapotlanejo, Jalisco. Ahí se detectó un faltante de 792 mililitros así como “diablitos” en la tarjeta madre.

En Temoac, Morelos, en la estación de servicio con número de permiso PL/8870/EXP/ES/2015, se detectó otro componente ajeno pero instalado en el “pulsador”, que es el aparato que mide el flujo de combustible reflejado en las carátulas del dispensario. Por ello, se colocaron sellos de “inmovilizado” en 4 instrumentos de medición que presentaron esta alteración.

Quién es Quién en los Precios

En el periodo del 8 al 14 de junio, considerando los índices de ganancia más altos, por marca y por región, se encontró en gasolina Regular el precio más alto de $20.59 por litro, con margen de $4.10, en Estación de Servicio Ersal, de Real Fuel, en Hermosillo, Sonora. El precio más bajo de $15.41, ganancia de $1.31, lo registró Autoservicio Suga, franquicia G500, en Monclova, Coahuila.

En gasolina Premium, Estación de Servicio Ersal, de Real Fuel, en Hermosillo, Sonora, tuvo el precio más alto de $21.21, con margen de $4.85. El precio más bajo fue de $15.62, margen de $0.44, en Felipe Darío Fragoso Luna, de franquicia Pemex, en Medellín de Bravo, Veracruz.

Respecto a los precios del Diésel, el más alto se encontró de $21.93, margen de $1.90, en Pedro Rafael Pinto Vivas, de Pemex, en Sinaloa, Sinaloa; el precio más bajo fue de $16.45, con margen de $0.19, se registró en Combustible Portesgil, de Pemex, en Veracruz, Veracruz.

En cuanto a los precios promedios nacional por marcas, las más caras Redco, Arco, Chevron y Corpogas; siendo las más económicas Orsan, Total, Repsol y G500.

Del 1 de febrero al 19 de junio, el precio promedio a nivel nacional de la gasolina Regular bajó de $19.86 a $18; la gasolina Premium pasó de $20.98 a $18.37 y el Diésel disminuyó de $21.34 a $19.19.

El Procurador Sheffield Padilla recordó que la Profeco actúa con base en las denuncias que presentan los consumidores a través de la APP Litro por Litro, por lo que del 12 al 18 de junio se atendieron 263 de ellas, realizándose 229 visitas de verificación, de las cuales resultaron 29 mangueras inmovilizadas por no dar litros completos

Dos gasolineras se negaron a ser verificadas:

Gasolinera Chapalita, Av. Chapalita 1010, Chapalita, Guadalajara, Jalisco.

José Vicente Romero Ruiz, Santiago 230, Centro, Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.

Dos estaciones de servicio impidieron la colocación de la medida precautoria de inmovilización:

Antonio Martínez Rodríguez, localizada en la Carretera Nacional México – Laredo km 170 s/n, Centro, en el municipio de Llera, Tamaulipas.

Súper Servicio Jiutepec, en Paseo Cuauhnahuac km. 3.5, Bugambilias, Jiutepec, Morelos