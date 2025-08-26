Exdelantero del Barcelona es acusado por amaño de partidos

Redacción

Camerún.-Samuel Eto’o, exdelantero del Barcelona, está en el ojo del huracán en como presidente de la federación de futbol de Camerún (Fecafoot), toda vez que es acusado por al menos cinco graves cargos.

Una coalición de actores y directivos del futbol camerunés, liderada por el abogado internacional Emmanuel Nsahlai, presentó acciones legales ante el Comité de Ética de la FIFA, la Confederación Africana de Futbol (CAF) y el Ministerio de Deportes y Educación Física de Camerún (Minsep) por la ‘dudosa’ gestión del otrora ‘9’ blaugrana al frente de dicho organismo.

Los cargos a Eto’o son por corrupción, posible arreglo de partidos de la segunda división de su país, fraude fiscal en España por 4.4 millones de dólares, manipulación electoral, conflicto de interés con la empresa de apuestas rusa 1xBet, así como un desvío de 1.5 millones de dólares provenientes de partidos amistosos de su selección (ante México, Rusia y Corea del Sur).

Asimismo, los demandantes reclaman que Eto’o suspendió arbitrariamente por 10 años a Guibai Gatama, miembro del Comité Ejecutivo de la Fecafoot para silenciar la oposición.

Cabe destacar que Eto’o fue electo como jerarca del balompié camerunés en diciembre de 2021, luego de prometer transparencia en la federación; sin embargo, la leyenda del futbol africano está metido en un escándalo por múltiples delitos que ‘tambalean’ a los leones indomables en busca de su boleto para la Copa del Mundo 2026.

Con información de Latinus