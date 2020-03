Excluyen a empresarios de visita de AMLO por Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Empresarios de Aguascalientes no fueron convocados a la gira del Presidente Andrés Manuel López Obrador este 7 de marzo en Calvillo, reveló el dirigente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Raúl González Alonso.

Mientras con otros mandatarios del país los dirigentes empresariales locales siempre eran tomados en cuenta a los eventos, a partir de la llegada de López Obrador ya no convocó, o al menos no al organismo que representa, fustigó.

“Con otro presidente si nos habían invitado, pero con este en lo particular a mí en lo particular nunca me han convocado”.

El mismo tuvo comunicación con otros dirigentes de organismos, a los cuales tampoco se les corrió la invitación.

Subrayó que solo por los medios de comunicación se han enterado que el primer mandatario visitará Aguascalientes, sin que tengan más detalles de los motivos de la visita.

Expresó que sin embargo estarán atentos del mensaje que pueda dar, en particular en materia económica que es el interés del empresariado local.