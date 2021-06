Excandidato a la alcaldía señala irregularidades en elecciones de JM

Daniela Lomelí

Jesús María, Ags.- El excandidato a la presidencia municipal de Jesús María por el partido Fuerza por México, Leobardo Valdez Alba, denunció en redes sociales presuntas inconsistencias en los resultados del pasado proceso electoral local, así como amenazas en contra de su persona, su familia y equipo de campaña.

A través de un video publicado en sus redes sociales, el contendiente por la alcaldía señaló que en las pasadas elecciones del 6 de junio hubo “muchas inconsistencias”, aunque no detalló cuáles o de qué tipo.

“En vísperas de revisar el escrutinio y cómputo de 37 urnas, de casilla que tuvieron inconsistencia en este pasado domingo de la elección a presidente municipal, este es el resultado cuando no hay democracia, fueron muchas inconsistencias”.

Comentó además que durante la noche del martes, recibió una llamada con la que lo amenazaron de muerte, así como a su familia y a su equipo, con el fin de evitar que formara parte del conteo de votos, iniciado este 9 de junio.

“También les hago de su conocimiento que esta noche he sido amenazado para que no asista mañana a este llamado a defender el voto, este es el número del cual fui objeto de una amenaza de muerte para mí, mi familia y mi equipo”

Finalmente, el abanderado de Fuerza por México, invitó a sus compañeros candidatos a denunciar actividades fuera de la norma en la jornada electoral.

“Yo creo que el que juega limpio no tiene que esconder ni tiene porqué amenazar, y si a mis compañeros candidatos también fueron objeto de eso, no tengan miedo, yo creo que la democracia debe prevalecer en Jesús María”, finalizó.

De acuerdo con el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), Leobardo Valdez Alba recibió 997 votos a su favor, lo que representa el 2.4141% de las boletas contabilizadas.