Excampeón mundial de box mexicano rechaza ayuda ahora que es indigente

Miguel Ángel “Mago” González, el mexicano que era boxeador y que ahora se encuentra en una situación de indigencia, además de problemas de adicciones, ha rechazado recibir apoyo pese a su condición.

Su situación se dio a conocer luego de que rechazó la ayuda del también ex deportista Julio César Chávez. En ese entonces, “Mago” le respondió que no quería apoyo y que “prefiere olvidar”.

González explicó que tras un sismo, su vida y especialmente su mentalidad sobre la vida cambió, ya que se hizo más consciente sobre la temporalidad de las cosas. Sus reflexiones llegaron al nivel de convencerlo de regalar sus pertenencias y quedarse con lo necesario.

“Solo necesito un pedacito de tierra, no mucho; no hay que enamorarse, sin enamorarse. Obsequio cosas, llévate estos ganchos, tengo miles de ganchos. Cambió mi mente (tras el sismo) porque vivo en un sexto piso y digo: ‘si se hubiera caído, todo se hubiera quedado enterrado’. Entonces voy a regalar todo y me voy a quedar solo con lo necesario”, señaló.

