Exagerado aún tomar medidas como aplicar el “Hoy No Circula”: Macías 

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Considera la secretaria de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua (SMAE), Sarahí Macías como exagerado tomar medidas como la aplicación de un Hoy No Circula en el estado, aún y con las contingencias por la mala calidad del aire que se han registrado.

En entrevista la funcionaria estatal aceptó que durante toda la semana anterior la entidad registro niveles de contaminación altos, derivado de un aumento en la circulación de unidades y a otros factores ambientales que por fortuna se han superado y en estos momentos la calidad del aire es ya buena.

-¿Entonces según el padrón vehicular no sería bueno aplicar el No Circula o sería exagerado?

-No, todavía no sería necesario llegar a esa medida, pero si hacer muchas campañas y ser preventivos y no correctivos, entonces necesitamos más que nada aumentar la verificación y con ello cuidar más la calidad del aire.