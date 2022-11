Exagente de la CIA afirma que vió extraterrestres en él área 51

Mirror

Dentro del mundo de la ufología, es común que hayan ciertas teorías de la conspiración que aludan a algunos secretos sobre ovnis y extraterrestres en las altas esferas del poder. Una de las más conocidas es aquella que afirma que Estados Unidos tiene una base ultra secreta llamada Área 51 donde tendría naves y cuerpos de alienígenas capturados. Si bien esto suena bastante a ciencia ficción, no son pocos los que creen que el mencionado sitio de verdad existe, que tiene fines militares y que ni siquiera los presidentes de ese país, están al tanto de lo que allí pasa. Al menos eso piensa el investigador Richard Dolan, quien realizó una entrevista a un ex agente de la CIA, el cual asegura haber visitado esa misteriosa zona

Dicha conversación grabada, se dio en el contexto que su entrevistado tiene 77 años y padece de una enfermedad terminal que está acabando con sus riñones. Por tal razón y para sacarse un peso de encima, decidió hablar por primera vez acerca de su experiencia cuando el Presidente Eisenhower le pidió que fuera hasta el Área 51 y le contase todo lo que ahí viera

El ex agente, quien no quiso revelar su verdadero nombre, comentó, entre otras cosas, que cuando finalmente tuvo autorización para ingresar a la citada base, junto a un colega de su institución, vio platillos voladores y los cuerpos de sus posibles tripulantes que no parecían humanos. Además, destacó que un extraterrestre estaba vivo y que, de hecho, habló con su compañero

Si bien no es posible verificar la autenticidad de sus dichos, cabe destacar que no hace mucho el Archivo de Seguridad Nacional de Estados Unidos liberó un informe donde se reconoce la existencia del Área 51, aunque en esa oportunidad, se desestimó que fuera con los fines que pensaban los seguidores de los ovnis, sino más bien, como campo de prueba de aviones de guerra de última generación

La entrevista, que adjuntamos a continuación, fue dada a conocer por Richard Dolan durante su exposición en un congreso ufológico realizado en 2013 en Washington: