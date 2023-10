Exactriz Ximena Orozco se niega a abandonar Israel

Redacción

La famosa actriz mexicana Ximena Orozco, quien ha adoptado el nombre de Hannah Abutbul desde que se mudó a Israel, reveló en sus redes sociales la decisión de quedarse en ese país junto con su esposo y su hijo.

En un contundente mensaje, la actriz compartió su firme determinación de no abandonar Israel, el lugar donde ha estado viviendo en los últimos años y el cuál ya considera su hogar.

Esta decisión sorprendió a sus seguidores pues actualmente Israel vive un conflicto armado con Palestina, donde se han reportado varios ataques armados.

¿Por qué Ximena Orozco no dejará Israel?

Ximena Orozco ha estado utilizando sus plataformas en línea para documentar y compartir su experiencia en medio del conflicto en la región. Recientemente, compartió con sus seguidores la forma en que el pueblo israelí se organiza para enfrentar la situación.

Entre las acciones que destacó en sus redes sociales, Orozco mencionó cómo la sociedad israelí se ha movilizado para llevar a cabo colectas de alimentos, donar sangre a las víctimas y brindar apoyo a la población a través de los profesionales de la salud mental.

Sin embargo, también compartió una experiencia personal que refleja la dificultad que enfrentan los ciudadanos extranjeros en Israel durante este conflicto armado.

Ximena mencionó que había acudido a la Embajada de México en Israel con la esperanza de abordar uno de los vuelos de rescate destinados a mexicanos que desean salir del país en medio de la crisis.

“Se supone que mandaron vuelos para rescatar mexicanos, y estoy aquí desde hace 2 horas, son las 11 de la mañana. Ni siquiera está abierta, no contestan, mandé mails a todos los que hay… números de emergencia. ¿Dónde están los vuelos? ¿Dónde nos van a ayudar?”, indicó en un video.



En su mensaje, Ximena Orozco expresó su firme determinación de no abandonar el país en el que ha vivido en los últimos años. Su decisión se basa en su profundo sentido de solidaridad con las personas que están luchando en medio del conflicto en Israel.

Argumentó que, cuando hay tantas personas tratando de regresar a Israel para contribuir de alguna manera, no tiene sentido abandonar el país, además agregó que, tras intentar solicitar ayuda a la embajada mexicana en Israel y no recibir ninguna respuesta, decidió quedarse.

La actriz explicó según sus palabras que no tenía sentido dejar el país en el que ella y su familia habían construido su vida y que será el hogar de sus hijos en el futuro.

“No, no me voy. Cuando hay personas tratando de poder regresar a Israel para ayudar, cuando todos los que estamos aquí estamos de alguna forma viendo en qué podemos contribuir”, escribió la mexicana en su cuenta de Instagram. “Pensé en irme a México, pero, después de la ayuda no recibida por parte de la embajada pensé: ¿Por qué me voy a ir del país donde vivo, el país que será de mis hijos?”, agregó.

Finalmente, en un gesto de empatía y apoyo a otras madres que enfrentan la misma situación, especialmente aquellas cuyos esposos están sirviendo en el ejército, Ximena Orozco envió un mensaje de solidaridad.

“Abrazo a todas las mamás que están con sus hijos tratando de hacerles llevar esto lo más ameno posible. Y un abrazo más fuerte a todas las que están solas porque sus esposos están en el ejército”, concluyó.

Reconoció la importancia de mantener un ambiente lo más ameno posible para sus hijos en medio de las circunstancias difíciles que rodean el conflicto y ofreció un abrazo virtual a todas las madres que están pasando por esta experiencia.



