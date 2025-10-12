Ex vocalista de Lostprophets muere apuñalado en cárcel de alta seguridad

Redacción

Ian Watkins, el exvocalista de la banda de rock británica Lostprophets, murió a los 48 años tras ser víctima de un ataque con arma blanca dentro de una prisión de alta seguridad en Inglaterra. El incidente ocurrió el sábado 11 de octubre y fue confirmado por las autoridades policiales.

Watkins se encontraba cumpliendo una larga condena por múltiples y graves delitos sexuales contra menores cuando fue emboscado y atacado por otros reclusos en el penal, conocido como una de las instituciones más peligrosas del Reino Unido. A pesar de la intervención de paramédicos, fue declarado muerto en el lugar.

Según información publicada por el diario Excélsior, en los reportes iniciales dos internos atacaron a Watkins y lo apuñalaron, causándole heridas que resultaron ser mortales. Hay dos hombres detenidos como sospechosos

La prisión de Wakefield fue cerrada temporalmente mientras se inicia una investigación formal para esclarecer el crimen.

Ian Watkins había estado encarcelado desde diciembre de 2013, cuando fue condenado a 29 años de prisión, además de seis años bajo libertad condicional.

Con información de Excélsior.