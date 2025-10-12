25 C
Aguascalientes
12 octubre, 2025
Tendencias

Motociclista queda herido tras chocar contra poste en Aguascalientes

Lluvias aisladas para éste domingo en Aguascalientes

Alerta la Iglesia de Aguascalientes que no está pidiendo dinero…

(Video) Sujeto asalta con pistola en mano a niña que…

Aclara Galilea Montijo lo que sucedió en la fiesta de…

Detienen a sujeto que arrolló a un policía en Tepezalá

Analizan nuevos cobros en permisos en Pabellón de Arteaga

Realiza MIAA más de mil cortes de agua al mes…

Suman más de 1 millón de visitantes en Calvillo Pueblo…

Llega a 37 la cifra de muertos por lluvias torrenciales…

Ex vocalista de Lostprophets muere apuñalado en cárcel de alta seguridad

Redacción 

Ian Watkins, el exvocalista de la banda de rock británica Lostprophets, murió a los 48 años tras ser víctima de un ataque con arma blanca dentro de una prisión de alta seguridad en Inglaterra. El incidente ocurrió el sábado 11 de octubre y fue confirmado por las autoridades policiales.

Watkins se encontraba cumpliendo una larga condena por múltiples y graves delitos sexuales contra menores cuando fue emboscado y atacado por otros reclusos en el penal, conocido como una de las instituciones más peligrosas del Reino Unido. A pesar de la intervención de paramédicos, fue declarado muerto en el lugar.

Según información publicada por el diario Excélsior, en los reportes iniciales dos internos atacaron a Watkins y lo apuñalaron, causándole heridas que resultaron ser mortales. Hay dos hombres detenidos como sospechosos

La prisión de Wakefield fue cerrada temporalmente mientras se inicia una investigación formal para esclarecer el crimen.

Ian Watkins había estado encarcelado desde diciembre de 2013, cuando fue condenado a 29 años de prisión, además de seis años bajo libertad condicional.

Con información de Excélsior.